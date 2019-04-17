原标题：【中国那些事儿】稳了！外媒：中国经济一季度增长超预期 仍是世界经济增长主要动力

美国《华尔街日报》报道截图

中国日报网4月17日电 国家统计局17日公布了2019年一季度中国经济“成绩单”。初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%。此前，市场普遍预期中国GDP增速为6.3%。外媒认为，中国经济回暖速度超出市场预期，企稳迹象明显。

此外，国资委4月16日公布的一季度中央企业经济运行情况显示，中央企业实现销售收入6.8万亿，同比增长6.3%，实现利润4265亿元，同比增长13.1%。作为中国经济重要支柱的央企在一季度的优良表现也充分反映了经济向好的趋势。

事实上，4月以来，全球多家知名金融机构和国际组织纷纷上调中国经济增长预期。

中国仍是世界经济增长的主要动力。图片来源：经合组织《中国经济调查》报告

4月16日，经合组织（OECD）在北京发布了最新一期《中国经济调查》。报告预测，中国经济仍将在今明两年保持6%以上的增速。到2030年，中国在世界GDP中的占比将高达27%，对世界经济的增长贡献将超过OECD国家。

经合组织副秘书长卢德格·舒克奈希特指出，“尽管增速有所放缓，中国仍将继续成为世界经济增长的主要动力，持续追赶发达经济体。”

此前，4月9日晚，国际货币基金组织（IMF）在下调2019年全球经济增速预期的同时，却将2019年中国经济增长预期由6.2%上调至6.3%，认为中国的减税等财政政策将刺激增长。

英国汇丰银行8日发布的一份报告预计，中国今年全年GDP增速将达到6.6%。

经济企稳背后，宏观调控的作用不可小觑。

英国《金融时报》报道截图

英国《金融时报》网站4月17日报道称，中国国家统计局周三公布，今年第一季度，中国经济同比增长6.4%，高于路透社预测的6.3%，这说明政府刺激措施开始生效。

摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰(Tai Hui)表示：“预计第一季度将标志着中国经济增长周期的最低点。最近的数据表明，政府稳定经济的政策正在发挥作用。”

康奈尔大学经济学家埃斯瓦尔·普拉萨德(Eswar Prasad)也持类似观点：“有迹象表明，随着美中贸易紧张局势缓解，中国经济增长开始企稳。”

文章认为，3月份规模以上工业增加值飙升也对中国经济增长起到了巨大推动作用，同比增长8.5%，而1至2月份的增幅仅为5.3%。今年第一季度，中国固定资产投资也表现强劲，同比增长6.3%，高于去年8月的5.3%。

《纽约时报》17日报道称，中国目前的经济放缓可能已经触底。数据显示，消费者信心正在上升，工厂产出正在回升，在经历了几个月的艰难时期后，全球正在购买更多中国商品。

美国《华尔街日报》网站报道认为，从周三发布的官方数据看，第一季度6.4%的增速高于许多经济学家此前的预期，这似乎得益于一些关键增长驱动力的强劲反弹。其中，3月份的规模以上工业增加值同比飙升8.5%，扭转了年初的低迷势头；第一季度的零售额增速也超出预期。

许多经济学家认为，从消费领域和服务业表现继续好于对工厂和桥梁等固定资产的投资来看，第一季度将是中国经济全年的底部。

文章认为，近几个月来，中国政府采取了一些举措来解决许多企业面临的资金短缺问题，推出了降税简政等新的定向刺激政策。

上证综指4月份已累涨逾5%，此前该指数在前三个月累涨24%，创五年来最佳第一季度表现。

路透社报道截图

澳大利亚国民银行(National Australia Bank)高级外汇策略师罗德里戈 卡托利(Rodrigo Catril)对路透社表示，“这表明，中国去年推出的政策措施现在正在取得成效，”

他说：“上周信贷数据和楼市数据令人惊喜，现在国内生产总值增速好于预期，说明经济正在复苏。我们认为，中国经济复苏是改善全球增长前景的必要条件。”

（编辑：齐磊 刘世东）

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