原标题：企稳回升！国际机构积极评价中国一季度经济表现

央视网消息：中国一季度的经济运行情况也得到了国际机构的肯定。在改善营商环境和减税降费等方面的有力措施，为中国经济增长提供了新动能。

毕马威中国首席经济学家康勇表示，第一季度中国经济的表现可以用企稳回升来形容，制造业相关数据和基建投资等方面都有不错表现。外商投资法的出台也为打造更好的营商环境提供助力。

毕马威中国首席经济学家 康勇：中国经济还是保持了非常好的增长。中国在过去几年吸引外商投资的增速出现了一定的放慢，但在未来更多需要打造一个更好的营商环境。所以在这样一个背景下，我觉得《外商投资法》的出台是具有非常重要意义的。

此外，有机构认为，大规模减税降费的效应持续显现。法国巴黎银行中国首席经济学家陈兴动认为，目前减税降费的信号十分强烈，今年一系列的措施将产生结构性影响，为经济发展增添新动能。

法国巴黎银行中国首席经济学家 陈兴动：减税降费的作用可能不仅仅是今年，可能会（体现在）未来的若干年经济增长上。我相信减税降费更重要的点（意义）是希望能够推动新的产能，新的经济增长动力培养出来。

亚洲开发银行驻中国代表处经济部主任 李昱洙：从供给侧来看，服务业正字蓬勃发展，已经成为了中国经济发展的新的重要动力。包括出口服务业、金融服务业、房地产服务业等。

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