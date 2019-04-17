俄罗斯大火入境内蒙古呼伦贝尔草原

据内蒙古呼伦贝尔市森林消防部门消息，呼伦贝尔市陈巴尔虎旗胡列也吐地区17日发生俄罗斯入境火引发的火灾，当地森林消防部门已出动200人赶赴火场，目前火场风力较大，入境火线长度15千米左右。

据前线森林消防人员介绍，17日9时40分，呼伦贝尔市森林消防部门接到大火入境灾情通知，火场植被为草原，火场气温4-5摄氏度，平均风力6级，阵风7-8级。

截至17日14时40分，呼伦贝尔市森林消防支队第一任务分队110人已全部到达火场。俄方境内火线长度约50千米，入境火线长度约15千米，已入境火被全部扑灭。

目前，前线防扑火人员担负三项任务：一是在边境一线实施以巡待扑；二是保护牧点及边防哨所等重要目标；三是对随时入境的火第一时间组织扑打。（记者邹俭朴）

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