特朗普拟在边境新建2个“帐篷城” 暂拘无证移民

据美国《世界日报》报道，特朗普政府拟在美国南部边境附近新建造2个“帐篷城”，暂时安置多达1000名的无证移民。不过，此前曾有相关人士批评，用来安置移民的帐篷设施环境差。

报道称，美国海关与边境保护局向潜在承建商发通知称，海关与边境保护局拟在德克萨斯州艾尔帕索和唐娜市建造可安置500人的帐篷营地。

每处营地都包括一个大帐篷，当中将以男性、女性、家庭、无人陪伴儿童为选项划定区域，并且配备洗衣设施、淋浴场所及额外的围栏区域，以供移民户外运动和娱乐。

该通知还说，这两处营地或在未来两周启用，并运作至年底，费用可能高达3700万美元。

美国海关与边境保护局表示，越过边境要求庇护的家庭数量不断激增，正导致他们的资源出现紧缺。

据悉，今年3月份，共有53000个有孩子的无证家庭被捕，其中大多数人表示，他们是因为暴力和贫穷而逃离中美洲。许多人也依据美国及国际相关法律寻求庇护。

报道指出，虽然美国边境巡逻队没有把这些人转移到移民局进行可能的长期拘留，但这些家庭有时仍需等候几天。

据报道，在艾尔帕索，数百人被拘留在巡逻站旁边停车场中心的帐篷里，他们抱怨自己被长期暴露在寒冷中。据悉，美国边境巡逻队基于卫生和安全问题，限制移民们每人只能有一件用以保暖的衣服，还没收了移民们的外套，但向每个人发放一条聚酯薄膜材质的毯子。

美国加利福尼亚州民主党国会众议员巴拉甘本月较早时曾探访当地的帐篷。她表示，自己看见一位母亲与她四个月大的宝宝在那里待了五天甚至更长时间，那里的环境不卫生。

也有报道指出，美国边境巡逻官员拒绝让媒体进入艾尔帕索的帐篷。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)