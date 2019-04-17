中日书画写真交流展在东京中国文化中心开幕

由中国文化中心和全日本华侨华人文学艺术联合会共同举办的“意·艺·诣中日书画写真交流展”16日在东京中国文化中心拉开帷幕。15名中日艺术家的60件油画、水墨画、书法作品应邀参展，吸引大批观众前来观展。

16日下午3时，中国驻日本大使馆官员、中日文艺界人士以及普通观众近百人出席开幕剪彩仪式。中国驻日本大使馆文化参赞石永菁在致辞中指出，在日华侨华人艺术家在创作之余还教授众多日本学生，他们作为中日艺术交流的桥梁和窗口发挥了很大作用。

全日本华侨华人文学艺术联合会会长唐亚明在接受新华网记者采访时表示，交流展题中的意·艺·诣三字汉语发音相同，具有“将心中所思，用独特技法表现出来，以达到更高造诣”的涵义，这也是旅日华侨华人艺术家所追求的境界。此次展览汇集了众多上世纪80年代以来来日中国艺术家具有代表性的作品，同时也邀请了多位与中国有缘的日本画家参展，旨在让日中文化交流落到实处。

中国大熊猫深受日本人喜爱，也是日本画家钟爱的题材。此次应邀展出的两位日方画家夏目义一和榎俊幸的参展作品都有憨态可掬的大熊猫。日本铅笔画画家木下晋也曾画过大熊猫，还在日中两国出版过绘本《森林的熊猫》。

日本画家榎俊幸在接受记者采访时表示，希望日中两国艺术家通过类似交流，提高东亚文化特别是亚洲现代艺术在世界书画界的地位。

此次展览将持续至本月26日结束。（记者姜俏梅）

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