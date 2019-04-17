高通和苹果意外全球和解 放弃一切诉讼

人民网讯 据美国媒体报道，当地时间16日，高通和苹果意外同意结束两年来为了技术专利授权费而掀起的诉讼大战。受此消息影响，高通收盘股价应声飙涨23%。

两家公司16日发布新闻稿表示，苹果将向高通一次支付一笔费用。两家公司达成了为期数年的晶片供应与专利许可协议，4月1日起生效，苹果将为此向高通支付相关费用。新闻稿说，两公司在全球范围内的全部诉讼都将取消，但新闻稿中未公布相关费用的具体金额。

有评论指出，和解对苹果也有好处，有助苹果避免在5G发展上落后。苹果目前的数据晶片供应商英特尔（Intel）要等到明年才会推出5G晶片，而高通预计明年将推出更新版的5G晶片。（老任）

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