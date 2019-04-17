美国和土耳其防长会晤讨论双边安全问题

美国国防部代理部长帕特里克·沙纳汉16日和到访的土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔就双边安全等问题举行了会谈。

美国国防部发表声明说，沙纳汉和阿卡尔重点讨论了双方的“利益而非立场”，两人还讨论了美土双边合作及在北约框架内合作对两国安全和经济繁荣的意义。

据媒体报道，土耳其总统顾问及发言人易卜拉欣·卡林当天在华盛顿举行的一个记者会上说，土方期待特朗普政府能对土购买俄罗斯防空导弹系统的行为给予制裁豁免，并延长对土耳其购买伊朗石油的制裁豁免期限。他透露，俄制系统运抵土耳其的工作可能在2到3个月内完成，土方希望美方能够同意和土共同成立一个技术委员会，评估俄制系统的安全性。卡林说，美方对土耳其的制裁和威胁只会适得其反，不会产生任何积极成果。

日前，多名土耳其高级官员到访华盛顿，和美方就双边和地区问题进行会晤。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。本月1日，美国国防部称已暂停向土方提供F-35战机零部件，直到土方放弃装备S-400防空导弹系统。土耳其总统埃尔多安8日表示，购买俄S-400防空导弹系统是土耳其主权范围内的事情，他国无权对此做任何干涉。（记者朱东阳 刘品然）

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