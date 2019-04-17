美日首轮贸易谈判聚焦货物和数字贸易

为期两天的美国和日本首轮部长级贸易谈判16日在美国首都华盛顿结束。双方就货物和数字贸易等问题进行了磋商。

美国贸易代表办公室当天发表声明说，美日两国就包括农产品在内的货物贸易进行了磋商，同时还讨论了在数字贸易领域建立高标准的必要性。

美方在谈判中还提到美国对日本的巨额贸易逆差。声明说，2018年美国对日本货物贸易逆差达676亿美元。

美国贸易代表莱特希泽与日方谈判代表、经济再生担当大臣茂木敏充在谈判中重申了两国在贸易领域取得实质性成果的共同目标，双方同意再次会晤，继续展开双边贸易谈判。

美国总统特朗普就任后一直要求与日本启动双边自由贸易协定谈判，以削减美国贸易逆差。但日本坚持认为，美国重新加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对两国而言才是最佳选择。

2018年9月26日，特朗普与日本首相安倍晋三在纽约会晤后发表联合声明，双方同意就美日双边贸易协定开启谈判。但与特朗普政府最初提议的自由贸易协定不同，这一协定是主要涵盖货物贸易和部分服务的有限贸易协定。（记者许缘）

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