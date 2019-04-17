新闻分析：耳念珠菌为何被美国列为“紧急威胁”

近日，耳念珠菌被美国列为“紧急威胁”的消息引发公众极大关注。这是一种什么样的菌株？对健康威胁到底有多大？有哪些易感人群？能否治愈？

美国疾病控制和预防中心霉菌病科主任汤姆·奇勒15日就上述问题接受了新华社记者的电话采访。他指出，耳念珠菌对健康人群不构成威胁，无需恐慌。但医疗机构需加强对这种真菌的监测，早发现早治疗是有效应对疾病蔓延的关键。

美国为何列为“紧急威胁”

据美国疾控中心介绍，截至2月28日，美国共报告了587例耳念珠菌感染临床病例，另有30例疑似感染临床病例。其中，最集中的发病地区是纽约、伊利诺伊州和新泽西州。耳念珠菌可引发严重的侵入性感染，包括血流感染、伤口感染和耳部感染等。

奇勒表示，美国将耳念珠菌列为“紧急威胁”，主要有三个原因：一是因为它通常具有多重耐药性；二是它在医院和其他医疗机构中传播蔓延，多个州出现感染病例；三是由于这种菌株不像真菌而像细菌，传统的实验室方法难以识别，在没有特殊技术支持下容易出现鉴定失误，从而导致处置不当。

奇勒说，耳念珠菌是近年来人类新发现的一种真菌。上世纪90年代末，日本和韩国出现过两例耳念珠菌感染，当时并未出现传播。直到2009年在日本发现感染病例后，全球陆续有30多个国家和地区出现耳念珠菌感染病例。也是自2009年之后，医学专家才给这种新发现的真菌命名。

耳念珠菌是否凶险

奇勒表示，目前美国感染耳念珠菌的病例都是已患癌症或其他重疾、长期在医疗机构接受治疗的病人，其中使用静脉导管、呼吸管、喂食管等设备、以及之前接受过抗生素或抗真菌药物治疗的患者，感染风险最高。

他表示，绝大多数耳念珠菌感染是可以治愈的。在氟康唑、两性霉素B和棘白菌素这三类抗真菌药物中，大多数感染病例对其中一种或两种产生耐药性，极少病例对三种药物都产生耐药性。

“这种真菌对健康人群没有威胁，不会轻易传播，无需担忧，只需加强卫生和防范意识即可。比如，去医疗机构探视病人后，注意及时洗手。专业医护人员对医疗机构可能出现的病例要加强警觉，有助于及时鉴别和防控。”奇勒说。

应如何应对

奇勒表示，医疗机构应留意筛查现有病患中是否有耳念珠菌感染者，及时发现和鉴别这种真菌，以助于对症治疗以及防控传播。

“目前一种新型MALDI—TOF质谱仪能有效鉴别耳念珠菌，中国很多医疗机构有这种仪器，能大大提高这种真菌的识别率。”奇勒说。

据奇勒介绍，近几年全球共享的真菌数据库不断更新升级。用患者样本培养的菌落，通过MALDI-TOF质谱仪测定，能获得微生物独特的质谱图，通过与数据库里的信息比对，就能快速有效鉴定耳念珠菌。

耐药性蔓延的警示

近年来，抗生素滥用导致的耐药性感染引发人们担忧。据美国疾控中心2015年公布的数据，美国每年至少有200万人受耐药菌感染，至少有2.3万人死亡。世界卫生组织今年1月发布的全球十大健康威胁中，对抗生素等药物的滥用名列其中。

“滥用、误用和未妥善使用抗生素是导致耐药性蔓延的一个重要原因。一旦真菌对抗生素不再敏感，我们就失去了用这种抗生素挽救生命的能力。如果其对所有药物产生耐药性，到时我们将无药可用。”奇勒说。

奇勒强调，抗生素的使用必须遵循严格的步骤，对症下药，谨慎用药。为保证抗生素的有效性，使用时应遵循能旧勿新、能单勿多的原则。此外，还应对抗生素使用加强监管。(新华社记者谭晶晶)

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)