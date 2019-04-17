印度尼西亚举行总统选举

印度尼西亚17日举行总统选举投票，印尼1.9亿注册选民将前往全国80多万个投票站投票，选出新一届总统和副总统。

本次选举投票于当地时间当天上午7时开始。在本次投票前，海外的约200万注册选民已陆续前往印尼使领馆设置的投票站完成投票。

在本次选举中，由印尼斗争民主党及其联盟推选的现任总统佐科·维多多及其竞选搭档马鲁夫·阿明，将同由大印尼行动党及其联盟推选的退役将军普拉博沃·苏比安托及其竞选搭档桑迪亚加·乌诺争夺总统、副总统职位。

17日是印尼的公共假日，首都雅加达街头行人、车辆稀少。各地投票站当天早早开门，启动选举投票程序。在雅加达东区的一个小型投票站，不到6时准备工作就已经就绪，许多民众早早赶来，排队等候投票。还有不少选民在投票站口认真查看候选人名单和各自施政纲领，现场秩序井然。

35岁的女选民哈利玛在投票后对记者说，当前印尼社会在改革和发展道路上出现一些分歧，“我们希望以这种和平、民主的方式弥合各方分歧，共同团结前进”。

为保证投票顺利进行，印尼政府已在全国范围内部署约60万名警察和军人。此外，来自准军事部队的安全人员也在投票站周边加强保障。

印尼总统选举计票工作通常会持续较长时间，官方选举结果将于5月初公布。不过基本反映选举得票率的快速计票结果预计将在17日晚间揭晓。胜选者将于今年10月宣誓就职，任期至2024年结束。

17日印尼同时还举行五年一次的议会选举。选民还将投票选出575名国会议员，以及省、县级议会议员和地方代表理事会成员。

印尼实行总统制。总统为国家元首、政府首脑和武装部队最高统帅。从2004年起，总统和副总统由全民直选。总统任命内阁，内阁对总统负责。（郑世波）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)