特稿：拉近雨林与世界的距离——探访亚马孙雨林中国工程队

从巴西东南部的里约热内卢前往北部亚马孙雨林中的美丽山水电站，需要转两次飞机再坐汽车，一大早出发，傍晚时分才能抵达，而这样的舟车劳顿，中国国家电网巴西控股公司（简称国网巴控）美丽山特高压输电二期工程（简称美二）线路部副经理杨光亮一个月要往返几趟。

杨光亮不觉得辛苦，毕竟能经常回工程总部所在的巴西大城市享受文明世界生活。他认为亚马孙雨林中的中国工程队才是真不容易。

雨林中的建设者

地处亚马孙雨林腹地的阿尔塔米拉是美二项目起点——欣古换流站所在地。眼下正值雨季，道路泥泞不堪，施工人员乘坐的皮卡车上都带着木板、铁杆，这些是轮胎陷入泥里及时脱险的“标配”。

在这里施工最大的干扰是气候，终年高温的热带雨林分旱季和雨季，用工程人员的话说是“晴天出门一身土，雨天出门一身泥”。

下大雨时，带着大型机械设备的施工队只能在路边待命，雨停后太阳猛照，地面干得很快，他们就立刻入场工作。“现在项目已进入攻坚收尾阶段，第一标段是全部11个标段中难度最大的，工程队正在争分夺秒力争提前完工，”杨光亮日前对新华社记者说。

美丽山是巴西第二大、世界第四大水电站。之前，国网巴控已经与巴西合作伙伴完成美一项目建设。美二项目由国网巴控独立中标，线路全长2500多公里，由北向南穿越巴西5个州81个市，沿途经过雨林、山丘、河流等地形，需安装输电铁塔4448座，展放导线6.9万吨。

美二项目投入运行后，巴西北部丰富的水电资源将通过这条“能源高速路”源源不断送达经济发达的东南部，预计可满足1800万巴西民众年用电需求，有助于大幅缓解巴西电力供需矛盾。

“这个项目是‘一带一路’倡议与巴西经济社会发展政策实实在在的对接，”项目责任人、国网巴控总经理蔡鸿贤表示。

先进技术的合作者

在欣古换流站最核心的换流区，几台庞大的换流变压器十分醒目，印着“中国西电”的标志牌挂在外面4组风扇正中。欣古换流站总共从中国采购了7台这样的800千伏高端换流变压器。

换流站施工经理张宗鑫告诉记者：“这是国内制造的换流变压器首次出国，开启了一个新篇章。”

中国常州西电公司为美二项目制造的换流变压器每台重达300多吨，造价约5600万人民币。张宗鑫说，这批变压器从中国万里迢迢运到亚马孙雨林，就要花掉两个半月。水运至上海，再跨越大西洋，沿亚马孙河逆流而上，最后穿过茂密的雨林到达换流区。其运输距离之远、税务清关之复杂、运输条件之苛刻成为电力设备出口史上一项创举。

美二项目不仅帮助巴西解决电力供应，还通过技术交流和设备出口，使巴西在电力设备应用方面迈上新台阶。除了换流变压器，来自中国公司的换流阀、平波电抗器、直流避雷器等一批电力设备也随项目进入巴西市场，推动了中巴技术合作升级。

张宗鑫表示，美二项目有效带动了中国电工装备业整体产能输出。“可以说，中国的技术和设备已走向五湖四海。”

生态环境的保护者

巴西被认为是世界上生态环境保护法规条目最繁多的国家。杨光亮告诉记者，亚马孙雨林中往往一棵树上就附生数十种植物，凡是稀缺物种都要进行“移植”，大大增加了施工难度。

为了达到巴西环保标准，国网巴控开工前就进行了为期两年的输电线路沿线环保调查，走访可能经过的农场、家庭，解释工程特点、施工进程以及所带来的益处。

在某标段一片区域，输电铁塔建设高度达105米，比正常标准高出35米。杨光亮说，这是为了减少树木砍伐，“建高塔要增加成本，但为了这片‘地球的绿肺’，我们认为是值得的。”

国网巴控环保部主任助理李俊峰介绍，公司对两端换流站及沿线2500多公里走廊进行了全面的环境调查及保护救助，调查动物936种，救助濒危植物60种，异地恢复植被1100公顷。

“美二项目在建设中促进当地经济民生发展，支持关注环保和公益事业，这也是遵循‘一带一路’倡议中‘共商、共建、共享’的理念。”李俊峰说。(新华社记者陈威华 赵焱)

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