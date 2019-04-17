中企项目令缅甸电力人离梦想更近

缅甸姑娘德苏蒙是一名年轻的电力工程师，此前上班的电厂位置较偏僻，工作内容也有些单调，但这并没有影响她对自身职业的热爱：她梦想有一天所有缅甸家庭都能用上电。

缅甸电力基础设施薄弱、供给能力严重不足，至今缅甸全国仍有一半多人口用不上电。即便在商业中心仰光，电力也不能实现24小时供给。

德苏蒙说，小时候家里经常停电，差不多隔两天停一次，来电时也是按时间段供电。因为经常停电，她从小看书习惯用蜡烛或油灯。

如今，德苏蒙在中国能源建设集团承建的燃机电厂工作，该电厂位于缅甸孟邦直通市，距仰光约4小时车程，离她家乡密铁拉市有9个小时车程。

德苏蒙说，她为自己在燃机电厂工作感到非常自豪。电厂在技术和安全方面有很大优势，自己在中国同事身上也学到了很多。

据介绍，直通燃机电厂装机容量118兆瓦，项目使用新型燃机，设计联合循环能量转换效率高达52.82%，实现了资源高效利用，达到世界先进水平。

当地涛穆乡乡长貌吴说，以前电厂周边只有3个村庄能用上电，现在几乎全部村庄都通电了，街道有了电灯，出行更方便安全。他还表示，电厂项目雇用了很多村民，提高了大家的收入，村里的经济状况也得到显著改善。

缅甸国务资政昂山素季本月初在出席直通燃机电厂项目竣工仪式时对中方表示感谢。她说，目前缅甸还有很多地方没有通电，希望在不久的将来所有缅甸民众都能用上电。燃机电厂项目提升了缅甸电力供给能力，给缅甸人民带来了福祉。

缅甸电力和能源部长温凯说，燃机电厂所在的孟邦有约50%的人口用不上电，该项目不仅能缓解这一地区用电紧张状况，对缅甸全国电力供应也有帮助。

中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事长李屹立对新华社记者说，燃机电厂可惠及缅甸数十万个家庭。此外，企业在承建电厂过程中还帮助解决当地就业问题，并通过捐建寺庙、学校和修缮桥梁等行动赢得缅方认可。

在燃机电厂项目竣工仪式上，作为一名电力行业的工作人员，德苏蒙脸上洋溢着幸福的笑容，因为这一刻自己离梦想更近了。(新华社记者车宏亮 庄北宁)

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