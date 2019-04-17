共飨“天津时刻” 聚焦发展合作

外交部天津全球推介活动举办。（贾文婷 摄）

人民网北京4月17日电（刘叶婷、王浩） 话友谊、谈合作、谋发展， 4月16日，外交部举办主题为“新时代的中国：活力天津 走向世界”的外交部天津全球推介活动。国务委员兼外交部长王毅与中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠，市长张国清共同出席并分别致辞、讲话和推介，外国驻华使节代表应邀发言并与来宾互动交流。

王毅在致辞中表示，之所以推介天津，首先是因为天津是中国近代工业文明的先驱，有着对外交流与开放的悠久传统；更是因为，改革开放以来，尤其是近年以来，天津坚决贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，全面融入京津冀协同发展战略，成功打造自由贸易试验区，经济社会发展取得了巨大成就，改革开放事业展现出蓬勃生机。习近平主席提出"一带一路"倡议之后，天津又迎来了新的重要发展机遇。作为"一带一路"建设的一个海陆交汇点，作为新亚欧大陆桥经济走廊的重要节点，天津又一次站在新一轮改革开放的最前沿。

王毅表示，下周，我们将在北京举办第二届"一带一路"国际合作高峰论坛，这将是中国今年最为重要的主场外交，也将是一次全球瞩目的国际盛会。我们将坚持共商共建共享原则，以互利共赢为指引，以互联互通为主线，推动共建"一带一路"高质量发展，携手构建开放型世界经济，向国际经济合作开辟更广阔空间，为全球发展繁荣提供更强劲动力。开放与合作是不可逆转的时代潮流，也是中国发展的持续动力。当前，中国改革的举措不断落地，中国开放的大门必将越开越大，中国发展创造的机遇必将越来越多，中国与世界的合作共赢之路必将越走越宽。

天津地理位置优越，文化底蕴厚重，有着悠久的商业文化和航运文化，尤其在近代以来成为中国工业文明的先驱城市，创造了近代中国的“百个第一”，素有“近代百年看天津”之说。李鸿忠在致辞中简单介绍了天津的发展历程，并表示，今年是新中国成立70周年，70年来天津经济社会发展取得巨大成就，城乡面貌和人民生活发生翻天覆地的变化。中国共产党第十八次全国代表大会以来，习近平总书记带领中国人民进入新时代，天津的改革发展也踏上了新征程，展现出蓬勃生机和活力。

李鸿忠表示，天津作为京津冀城市群的中心之一，作为全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区，地位更加凸显、角色更加重要、发展空间更加广阔。天津投资环境优越、富有创新活力，重商、亲商、暖商，全力推动中国（天津）自由贸易试验区制度创新，着力打造法治化、国际化、便利化营商环境。天津坚持实业立市、制造业强市，毗邻首都北京，科技创新资源富集，制造业实力雄厚，智能科技产业发展势头强劲，一个互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的"天津智港"正向我们走来。

李鸿忠指出，天津位于"一带一路"交汇点，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥经济走廊重要节点，处于中国改革开放最前沿。我们将把改革开放先行区作为城市第一定位，持续扩大对外开放，努力实现"天津机遇世界用，世界舞台天津用"。

随后，张国清对天津市进行了推介，主要从现代化国际港口建设情况、交通网络情况、开放包容的风气、高端产业集聚情况、科教资源、历史文化、生态宜居七个方面对天津市进行了全面介绍。天津已经建设成为一座现代化的国际港口城市，对外通达180多个国家和地区的500多个港口，集装箱航线覆盖全球主要港口，对内辐射腹地广阔，建设了25个内陆"无水港"，是京津冀、华北及西北地区最便捷的出海口。天津拥有纵横交错、四通八达的现代化交通网络，是连接国内外、联系南北方、沟通东西部的重要枢纽。作为我国最早的沿海开放城市之一，天津长期以来领开放风气之先。去年底发布的《中国城市营商环境报告2018》，天津政务环境位居全国第三，营商环境综合排名位居前列。

此外，作为中国近代工业重要发祥地，天津拥有完整的工业体系，尤其在航空航天、装备制造、石油化工、汽车工业、智能科技、生物医药等领域产业发展态势突出。在科教资源方面，天津实力雄厚，不仅拥有高等院校56所，基础教育始终走在全国前列，并且拥有超过170家国家和部委级等各级高水平的研发机构以及"天河三号"百亿亿次超级计算机、国家合成生物技术创新中心等一批国家级创新平台。天津是中国唯一的国家现代职业教育改革创新示范区，首创的"鲁班工坊"，目前已在泰国、英国、印度、印尼、巴基斯坦、柬埔寨、葡萄牙、吉布提8个国家设立了"鲁班工坊"，正在与十几个国家洽谈建设“鲁班工坊”。

他表示，当前，天津正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实京津冀协同发展重大国家战略，积极融入"一带一路"建设，坚定不移推进高质量发展，一个创新发展、开放包容、生态宜居、民主法治、文明幸福的现代化天津正在走向世界。我们愿与各国朋友一道共享天津发展机遇，诚挚欢迎国内外各界朋友都来天津兴业创业、共赢发展。他表示，5月16日，天津将举办第三届世界智能大会，真诚邀请各位朋友届时莅临。期待与海内外朋友，相聚活力天津，共创美好未来！

俄罗斯驻华大使杰尼索夫在致辞中表示，天津是一个非常独特的地方，被称为渤海明珠，它也是中国北方地区最大的港口，可以说，天津是中国北方地区的海上之门。天津现在与一系列的俄罗斯地区进行了非常密切的交往，包括莫斯科和新西伯利亚州等，而且大大小小的俄罗斯代表团多次来到天津，与天津经济技术开发区落实了一系列务实合作的项目。俄罗斯与天津的经贸关系非常广泛。我知道天津将与一系列的俄罗斯地区签订合作的协议，俄罗斯大使馆愿意为这些合作给予最大的支持和协助。

新加坡驻华大使罗家良以中新天津生态城的建设为例分享了天津与新加坡的合作经验。他表示，经过10年发展，中新天津生态城已经从无人居住的盐碱荒地发展成一个资源节约、环境友好、社会和谐的生态园区，在2014年，还被评为第一个国家级绿色发展示范区，希望将中新天津生态城的成功经验在中国以及在其他的一带一路国家进行复制和推广。总的来说，新加坡以及新加坡的人民以及公司都非常地期待与天津进一步加强合作，我们也欢迎各位朋友与我们共同合作，谋求进一步发展。

安哥拉驻华大使内图表示，去年10月，安哥拉总统对中国进行国事访问期间到访了天津，我有幸陪同前往，总统本人和其余随行人员，均对天津的全方位发展给予了高度评价，此次访津具有重要意义。访津后结合安哥拉城市的地理特征和自然禀赋，我们考虑向天津市政府正式建议与安哥拉罗比托市成为友好城市，以便使罗比托更好借鉴天津的发展城市，实现安哥拉建设富强国家的梦想。他还表示，中国提出的“一带一路”倡议为世界提供了一种新的理念，一种基于互惠的全新合作模式，包括安哥拉在内的上百个国家加入了这一倡议，未来的世界必将因这一倡议而与众不同，世界的发展也会变得更加和谐均衡。

韩国驻华大使张夏成表示，天津市的发展一直伴随着韩中关系的发展。韩中建交第二年，1993年，天津市与韩国的仁川市缔结友好城市，这是最早建立的韩中地方友城之一。现在居住在天津的韩国侨民达到24000人，包括三星、LG的韩国主要大企业在内的2000多家韩国企业，向天津投资约45亿美元。韩国和天津的双边贸易额超过120亿美元，韩国是天津市的第二大贸易伙伴，天津是中国省市中与韩国贸易排名第六位的城市。最近，韩国和天津市的经济合作方向从传统的出口加工提升为尖端制造业，消费品和服务领域的合作，这是一个积极的现象。我期待，韩国和天津市扩大合作，将成为两国关系发展的重要动力。

德国驻华大使葛策从天津在京津冀一体化战略中的战略意义、悠久的文化历史、完备的基础设施建设、完善的工业基础、重视教育五个方面总结了天津取得良好发展成就的原因。他表示，当前，众多德国企业已经在天津实现了非常好的发展，如空客、大众等跨国企业以及众多中小型企业已经在天津安家落户，在天津有着许多合作机遇。此外，在教育、文化、体育等领域，德国与天津也在积极探索合作，未来，我们之间的合作将愈加深远。

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