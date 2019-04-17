消防机器人参与扑救巴黎圣母院火灾

15日至16日，一台消防机器人在法国巴黎圣母院的火灾事故现场上岗，和消防人员一起参与灭火。

当地时间15日傍晚，巴黎圣母院突发火灾。随后数小时内，大约400名消防队员动用数十辆消防车、至少18个高压水枪、多架无人机以及一台机器人灭火。

巴黎消防部门新闻发言人加布里埃尔·普卢斯说，15日晚，消防部门紧急派遣一台名叫“巨人”的消防机器人参与灭火救灾。“它能够进入巴黎圣母院主体结构内部灭火、降温。”

这台消防机器人长约1.6米，安装有履带，能够爬楼梯，可持续工作8个小时。机器人设计者之一西里尔·卡巴拉介绍，消防机器人十分灵活，可执行多项任务，例如扑灭火灾、疏散伤员、运输设备，以及使用视频工具和气体传感器侦察火情等。

据悉，这台消防机器人已在巴黎消防部门服役两年，它需要消防员远程遥控，还不能完全取代人。

近年来，消防机器人作为特种机器人的一种，在灭火和抢险救援中日益发挥重要作用。它们能进入易燃、易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险现场进行数据采集、事故处理、情况反馈等工作。（记者陈晨）

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