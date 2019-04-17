律师：取消阿桑奇的厄瓜多尔国籍与该国宪法相悖

据俄罗斯卫星网16日报道，一名厄瓜多尔律师表示，取消维基解密创始人阿桑奇厄瓜多尔国籍的做法不符合该国宪法。

报道称，此前厄瓜多尔外长瓦伦西亚指出，该国已取消授予阿桑奇的厄瓜多尔国籍。厄瓜多尔技术大学法学系主任、宪法学博士贝纳维德斯称：“我国法律没有取消国籍这一条。”

他表示，取消公民身份不能仅凭当局的声明。厄瓜多尔政府采取的措施或受到法律挑战，因为没有遵守法律程序。

同时，厄瓜多尔律师兼法律顾问皮诺表示，严格来说，厄瓜多尔不存在取消国籍的做法，因此阿桑奇仍然是该国公民。

专家表示，厄瓜多尔总统莫雷诺政府此举目的正是为将阿桑奇引渡到第三国开路，而该国宪法中规定禁止引渡本国公民。

厄瓜多尔4月11日停止对维基解密创始人阿桑奇提供外交庇护，英国伦敦警方在厄瓜多尔驻伦敦使馆内将其逮捕。

英国警方还表示，逮捕阿桑奇与美国要求将其引渡有关。厄瓜多尔总统莫雷诺表示，英国政府承诺不会把阿桑奇引渡到可能对其采取刑讯或死刑的国家。

据美国司法部称，阿桑奇目前被控与前美陆军上等兵曼宁合谋实施电脑入侵，面临最高5年监禁。然而如果美国根据《间谍法》提出指控，阿桑奇很可能会面临死刑。

阿桑奇2006年创建维基解密网站。2010年网站公布美军机密视频和25万份美国外交文件。同年瑞典检察官以强奸和性骚扰等指控对阿桑奇发出逮捕令，阿桑奇否认指控。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)