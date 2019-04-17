专访：国际智库合作助力“一带一路”建设发展——访古巴国际政治研究中心主任阿达尔贝托·隆达

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开在即。古巴国际政治研究中心主任阿达尔贝托·隆达近日在哈瓦那接受新华社记者采访时表示，加强国际智库交流与合作，将有助于“一带一路”建设发展。

受邀参加此次高峰论坛、特别是“智库交流”分论坛活动的隆达说，古巴国际政治研究中心希望通过参加此次活动，听取中国关于“一带一路”未来发展的规划，同时从古巴的角度、从拉美地区视野与中国和其他国家智库共同商讨，为进一步推动“一带一路”倡议与古巴及拉美地区发展战略对接建言献策。

中国领导人提出，拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸。中方愿同拉美加强合作，包括在“一带一路”建设框架内实现中拉发展战略对接，促进共同发展，打造中拉命运共同体。

隆达表示，“一带一路”根植历史，聚焦当下，面向未来，它强调开放、包容、互利、互补，欢迎各国根据自身不同情况谋求发展，实现合作共赢，为各国人民带来福祉。古巴支持并欢迎“一带一路”，认为该倡议将为包括古巴在内的拉美和加勒比国家经济、社会、环境等发展提供重要机遇，尤其期待在“一带一路”助推下，该地区能进一步推动基础设施建设从而加强区域海陆空互联互通。

据介绍，此次“一带一路”国际合作高峰论坛“智库交流”分论坛还将成立委员会，为各国智库学者互相交流搭建机制化平台。隶属于古巴外交部的古巴国际政治研究中心将成为这个委员会的智库成员之一。

隆达介绍，古巴国际政治研究中心已培养出一支研究中国和亚洲问题的团队，并已发表两本关于“一带一路”的著作。此外，研究中心还与中国社科院等建立了人员交流机制。他说，加入智库交流合作的委员会，将有助于研究中心进一步加强与其他智库成员联系，互相学习、交流与借鉴观点和经验。

这将是隆达第二次到访中国。“我十分期待再去中国，见证‘一带一路’倡议如何惠及世界。”他说。(新华社记者 朱婉君)

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