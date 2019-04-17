默克尔：德国愿为修复巴黎圣母院贡献力量

德国总理默克尔16日对巴黎圣母院遭受火灾一事表达了痛惜，并表示德国愿对巴黎圣母院的修复提供帮助。

“当我看到昨晚巴黎圣母院火灾的照片时，我感到十分痛心。”默克尔当天在一场记者会上表示，巴黎圣母院是欧洲人共同的遗产，因此德国非常愿意贡献德国经验和专业知识，以对巴黎圣母院的修复提供帮助。

为表达对巴黎圣母院蒙难的慰问，同为欧洲哥特式教堂代表作的德国科隆大教堂中午12时准时响起钟声，绵延7分钟。

大火也引发了人们对于科隆大教堂防火安全状况的担忧。对此，科隆大教堂总建筑师Peter Fuessenich表示，任何使用了可燃建筑材料的建筑物，都不能百分之百的避免火灾风险，但他们将定期会同消防部门进行检查，并针对潜在的风险做好准备。

当地时间15日晚6时50分左右，巴黎圣母院突发大火，数百名消防人员参与到救火过程当中。大火一直持续到第二日上午才被彻底扑灭。尽管巴黎圣母院主体结构得以保存，但整座建筑在大火中受损严重，专家认为其修复和重建将需要很长的时间。

始建于12世纪的巴黎圣母院是一座哥特式教堂，也是巴黎和整个法国最具代表性的地标。火灾发生后，欧洲和世界各国政要及公众纷纷表达了痛惜之情。（耿卓 彭大伟）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)