委内瑞拉总统表示将接受所有“合法”人道主义援助

委内瑞拉总统马杜罗16日晚在电视讲话中说，委方欢迎所有通过“合法途径”运抵委内瑞拉、与委政府“相配合”的人道主义援助”。

首批来自红十字会与红新月会国际联合会的人道主义援助物资16日上午抵达加拉加斯迈克蒂亚国际机场。这批物资包括饮用水、药品、储水罐、医疗器械、发电设备等。

委内瑞拉卫生部长阿尔瓦拉多在物资抵达现场表示，这批共计20余吨物资的半数将会分发给民众，剩余部分将送往部分医院。

阿尔瓦拉多指出，美国制裁让委内瑞拉人民面临食品、药品和日用品短缺，这批物资将帮助委方化解制裁导致的复杂形势。对于得到政府同意并授权的援助物资，委方表示欢迎。

委红十字会当天中午在社交媒体发文，再次强调本次人道主义援助具有“中立、公正、独立”的性质，不应被政治化。

此前，马杜罗曾就人道主义援助问题先后会见了红十字会与红新月会国际联合会主席罗卡和红十字国际委员会主席莫雷尔。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。反对派成员、议会主席瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。2月23日，反对派试图分别从巴西和哥伦比亚边境将美国“人道主义援助”物资运入委境内未果。委政府多次声明拒收美方物资，指责美方虚伪，试图以援助为幌子为军事干预打前站。为逼迫马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交手段施压。（记者高春雨 王瑛）

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