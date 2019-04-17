第二届“丝路青年梦想汇”圆满落幕

人民网北京4月15日电（崔越）2019年4月14日，第二届丝路青年梦想汇颁奖礼在北京举行，来自70多个国家近400位青年代表、外交使节、各界友人济济一堂，欢庆第二届丝路青年梦想汇系列活动的圆满成功。

乌克兰前总理尤里·伊万诺维奇·叶哈努罗夫及夫人，俄罗斯文化部公共委员会副主席哈伊尔·莱蒙托夫，世界陶瓷协会主席托比恩·卡瓦斯伯，保加利亚、阿塞拜疆、马尔代夫、斯里兰卡、巴林、黑山、格鲁吉亚、塞浦路斯、毛尔塔尼亚、利比亚、格林纳达、马其顿等多国驻华大使及高级外交官，中央外事领导小组办公室前副主任、丝绸之路城市联盟荣誉主席吕凤鼎先生，中联部原副部长、前驻乌克兰特命全权大使周力，中国联合国协会会长、前外交学会副会长卢树民，中国人民对外友好协会秘书长、中国友好和平发展基金会理事长李希奎等嘉宾出席了当晚的颁奖盛会，与来自70个国家的近400名选手们相聚一堂，共同见证第二届 “丝路青年梦想汇”冠亚季军的诞生。

丝绸之路城市联盟荣誉主席、中央外事工作领导小组办公室前副主任吕凤鼎在致辞中表示，本届活动中涌现出非常优秀的选手和作品，呈现了多元绚丽文化的交流，令人印象深刻。“让我们看到了丝路青年的朝气、才华和他们对‘一带一路’倡议的热情支持，坚定了我们建设‘一带一路’的信心。”

俄罗斯文化部公共委员会执行主席、莫斯科俱乐部主席莱蒙托夫先生在颁奖典礼上致辞，他勉励丝路各国青年抓住时代机遇，勇于创新。积极参与到各类国际交流合作中，为社会发展贡献力量。

巴林王国驻华大使安瓦尔在致辞中赞赏了此次活动，表示“丝路青年梦想汇”活动为年轻人交流才艺、建立友谊、增进信任，提供了很好的平台。

颁奖典礼上公布了各项比赛的获奖名单。来自马来西亚和巴基斯坦的选手分别获得中、英文演讲比赛的一等奖；来自加拿大和中国的选手并列获得摄影大赛的一等奖；来自巴基斯坦和刚果的选手并列获得音乐比赛歌唱组的冠军；来自中国的选手获得沙画比赛的冠军；来自蒙古、西班牙以及土耳其的选手并列为论文比赛的第一名。

颁奖典礼上，匈牙利艺术家、沙画表演创始人弗兰克·库科带来了精彩的沙画表演；表演艺术家李玉刚、青年歌手阿尔法等与参赛选手同台演出，赢得了现场来宾们的热烈掌声。

颁奖典礼上，选手代表共同宣读了《丝路青年北京倡议》。《丝路青年北京倡议》呼吁世界各国青年关心和支持“一带一路“倡议，投身“一带一路”建设，在“一带一路”国际合作中实现自身的人生梦想。

丝路青年梦想汇由丝绸之路城市联盟发起，并与中国友好和平发展基金会、人大重阳金融研究院、北京丝绸之路合作与发展促进会联合主办，旨在为一带一路沿线国家的青年提供对话、交流、合作的平台，同时架设青年人感知社会、融入社会、服务社会的桥梁。

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