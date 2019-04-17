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挑战特朗普 美共和党首位候选人宣布角逐2020年大选

2019年04月17日10:20  来源：中国新闻网
 

　　据新加坡《联合早报》报道，日前，美国马萨诸塞州前州长威尔德正式宣布将角逐2020年总统大选，成为目前美国共和党内唯一挑战特朗普寻求连任之路的候选人。

　　资料图：当地时间2016年7月19日，特朗普正式获得美国总统选举共和党候选人提名。 中新社记者 廖攀 摄

　　报道称，2月组建竞选研究委员会的威尔德1991年至1997年曾担任马萨诸塞州州长，是一位财务方针保守且社会理念中立的温和派，对特朗普政府一直持严厉的抨击的态度。

　　威尔德1996年角逐竞选马萨诸塞联邦参议员，但最终败给了前美国国务卿克里。他后来到纽约生活，并在2005年曾尝试争取共和党提名他角逐州长，但并未成功。威尔德随后以政治自由主义者身份活动，近期才重新加入共和党。

　　威尔德15日在一项声明中指出：“美国人的声音被忽视，而我们的国家在受苦……现在已是时候遵循林肯的原则，将平等、尊严以及将机会献给所有人。”

　　威尔德表示：“我真的认为，我们不能再花六年时间忍受特朗普过去两年在白宫的滑稽行径，那将是一场政治悲剧。”

　　不过此前有报道称，一份民调显示，特朗普竞逐连任获得绝大多数的共和党选民支持，威尔德想得到共和党提名为总统候选人的希望可能不大。

　　据悉，美国其他共和党人也被传出有挑战特朗普的想法，其中包括前俄亥俄州州长卡西奇与马里兰州州长霍甘。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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