罗马尼亚总统：愿推动罗中双边关系持续发展

罗马尼亚总统约翰尼斯16日表示，罗方愿与中方共同努力，在“16+1合作”框架内推动双边关系持续向前发展。

约翰尼斯当天在接受中国新任驻罗马尼亚大使姜瑜递交国书后表示，罗中传统友好，这在双边合作的各方面均有体现，具有巨大价值和深远影响。近年来，双方政治、经贸、文化等各领域合作规模不断扩大，水平不断提升，他对罗中关系发展势头表示满意。作为欧盟轮值主席国，罗方愿致力于扩大和深化欧中关系。

姜瑜说，今年是中罗建交70周年，也是两国建立全面友好合作伙伴关系15周年，双方应把握历史机遇，以“一带一路”建设和“16+1合作”为平台，将两国深厚传统友谊和良好政治互信转化为更多务实合作和人文交流成果，造福两国人民。

谈及中欧关系时姜瑜表示，中方始终把欧洲放在中国对外关系的重要位置，始终支持欧洲一体化进程和欧盟的团结自强。近期中国领导人先后成功访问欧洲，中欧向世界发出了加强政治互信、深化战略合作的鲜明信号，为中欧全面战略伙伴关系增添新活力，为维护多边主义提升了信心。中方赞赏罗方今年年初担任欧盟轮值主席国以来取得的成绩，希望罗方继续为中欧关系发展发挥积极、建设性作用。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)