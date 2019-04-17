专访：“一带一路”倡议为参与国创造合作机会——访乌兹别克斯坦专家阿利舍尔·马加库波夫

“‘一带一路’倡议为参与国创造了合作机会，各国应抓住这一机遇。”乌兹别克斯坦新闻与大众传播大学副校长阿利舍尔·马加库波夫近日在塔什干接受新华社记者专访时说。他认为，“一带一路”倡议具有全球视野，对于新时期发展国际关系很重要。

马加库波夫说，随着越来越多基础设施建设项目上马，“一带一路”倡议的影响力也逐步扩大。他说，乌兹别克斯坦积极参与“一带一路”建设，是最早表态支持这一倡议的国家之一。

马加库波夫在采访中特别提到由中铁隧道集团为乌兹别克斯坦修建的安格连－帕普铁路隧道。这一铁路隧道被称为“中亚第一铁路隧道”，全长19.2公里，将乌兹别克斯坦两部分国土连接在一起，成为费尔干纳盆地（安集延、那曼干、费尔干纳等东部3州）与其他区域连接的唯一铁路通道，改变了乌境内运输需绕道他国的窘境。

马加库波夫说，中国企业用900天的时间就建成了这一铁路隧道，将费尔干纳盆地与首都塔什干连接起来，现在住在盆地的居民坐火车到塔什干，穿越这条隧道只需要十几分钟时间。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于本月下旬在北京举行。马加库波夫说，这将成为进一步加强两国关系的重要平台，乌兹别克斯坦一直是，并将永远是中国友好可靠的合作伙伴。

除了合作，中乌间的文化交流也日趋频密。马加库波夫说。令他难忘的是2014年撒马尔罕国立外国语学院孔子学院揭幕的时刻。“孔子学院有助于更好地了解中国文化、习俗和传统，也将促进我们两国和两国人民之间的友好关系。”

对于“一带一路”框架内的智库合作，马加库波夫表示，各国智库之间的合作可以汇总各方观点，为更好推进“一带一路”建设服务。他介绍说，乌兹别克斯坦新闻与大众传播大学和中国人民大学、中国传媒大学已经建立了合作关系，开展包括学术交流、联合编写相关教科书等方面的合作。(新华社记者 蔡国栋)

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