马克龙希望五年内重建巴黎圣母院

法国总统马克龙16日晚针对巴黎圣母院严重火灾发表简短电视讲话，表示希望在五年内重建巴黎圣母院。

马克龙说，巴黎圣母院大火令法国人民和全世界甚为痛心。“那个夜晚，我们在巴黎一起见证了团结行动、克服困难的能力。”

他说：“在法国的历史上，我们曾经建造了城市、港口、教堂。许多建筑由于战乱或者疏于维护遭到焚毁或破坏，但是，每次我们都重建了它们……法国人民是建造者，我们将重建更加瑰丽的巴黎圣母院。”

当地时间15日18时左右，位于巴黎市中心的圣母院突发火灾，约500名消防队员动用数十辆消防车及大量灭火设备实施灭火行动。16日上午10时左右，大火被全部扑灭。巴黎圣母院的屋顶和塔尖被烧毁，但主体建筑得以保存，圣母院中的主要文物“耶稣荆棘冠”和“圣路易祭服”等也没有受损。

法国文化部16日说，原来立于圣母院塔尖顶端的铜制公鸡像已在废墟中被找到。

巴黎圣母院发生火灾后，法国总统马克龙发出重建巴黎圣母院的号召，法国各界人士纷纷响应。目前，重建和修复工程募捐资金已超过7亿欧元。（记者徐永春）

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