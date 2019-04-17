苹果与高通和解：双方放弃所有诉讼 苹果支付一笔款

资料图：高通展示5G技术。中新社记者 贺俊怡 摄

北京时间4月17日，高通公司和苹果公司宣布达成协议，终止所有正在进行的诉讼，包括与苹果公司的合约制造商。另外，苹果会向高通支付一笔款项。

两家公司还达成了一项为期六年的许可协议，自2019年4月1日起生效，包括两年的延期选择权和多年芯片组供应协议。

双方诉讼由来已久，最早可追溯至2017年。据媒体报道，苹果和高通专利战在全球范围内的6个国家展开，涉及16个司法管辖区，诉讼数量已有50余起，不仅限于3G、4G等通信领域的标准必要专利，也涉及软件方面的专利。

中国市场上，2018年12月10日晚间，高通宣布，中国福州中级人民法院授予了高通针对苹果公司四家中国子公司提出的两个诉中临时禁令，要求他们立即停止针对高通两项专利的、包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为。

当时苹果方面称，“试图禁售我们的产品是高通公司的又一绝望举措，该公司的违法行为正受到世界各地监管者的调查。”(记者 吴涛)

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