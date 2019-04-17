法国专家：重建巴黎圣母院恐费时数十年

人民网讯 据法新社巴黎16日电，巴黎圣母院惨遭祝融肆虐，大火重创这座具有850年历史的哥德式教堂，造成尖塔倒塌和部分屋顶塌陷。专家指出，重建工作可能费时数十年。
当被询及复原所需时间时，巴黎圣母院基金会主任费雪（Eric Fischer）表示：“我认为需要数十年。圣母院受创严重，但我们很幸运，因为在法国拥有优异的传统修复公司网络，他们兼具小工匠和大型团体。”
费雪指出，尊重原创形式和特色的修复能力，取决于建筑师可使用的图纸、图解与其他材料。他说，修复过程中，建筑师需要收集最大量的历史资料，或是以3D扫描等现代科技所采集的近期资料，这类似修复史特拉斯堡大教堂所使用的技术。
费雪曾负责修复具有千年历史的史特拉斯堡大教堂，该教堂在此之前进行了为期3年的整修工程。（老任）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】