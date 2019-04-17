法国专家：重建巴黎圣母院恐费时数十年

人民网讯 据法新社巴黎16日电，巴黎圣母院惨遭祝融肆虐，大火重创这座具有850年历史的哥德式教堂，造成尖塔倒塌和部分屋顶塌陷。专家指出，重建工作可能费时数十年。

当被询及复原所需时间时，巴黎圣母院基金会主任费雪（Eric Fischer）表示：“我认为需要数十年。圣母院受创严重，但我们很幸运，因为在法国拥有优异的传统修复公司网络，他们兼具小工匠和大型团体。”

费雪指出，尊重原创形式和特色的修复能力，取决于建筑师可使用的图纸、图解与其他材料。他说，修复过程中，建筑师需要收集最大量的历史资料，或是以3D扫描等现代科技所采集的近期资料，这类似修复史特拉斯堡大教堂所使用的技术。

费雪曾负责修复具有千年历史的史特拉斯堡大教堂，该教堂在此之前进行了为期3年的整修工程。（老任）

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