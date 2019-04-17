马克龙发表电视讲话 希望用5年时间重建巴黎圣母院

人民网讯 据法新社报道，法国总统马克龙16日晚就巴黎圣母院大火向法国人民发表电视讲话。马克龙在讲话中表示，希望在今后5年的时间内把巴黎圣母院重建得“更加美丽”。
当晚，马克龙在总统府办公室发表电视直播讲话。他在为时6分钟的讲话中表示，“我们将重建圣母院，让她比以往更加美丽，希望在五年内完成这项工作。我们能做到，我们将动员起来。”
此外，马克龙还在电视讲话中称赞了消防员、警察、医护人员们“英勇”的行动。
最后，马克龙强调，在这场悲剧之后国民更要保持团结，他说“事实证明，我们有能力动员和团结起来并取得胜利。”，“圣母院的火灾提醒我们，法国的历史永远不会停止，我们永远都会面临需要克服的挑战。” （老任）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】