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马克龙发表电视讲话 希望用5年时间重建巴黎圣母院

2019年04月17日08:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新社报道，法国总统马克龙16日晚就巴黎圣母院大火向法国人民发表电视讲话。马克龙在讲话中表示，希望在今后5年的时间内把巴黎圣母院重建得“更加美丽”。

当晚，马克龙在总统府办公室发表电视直播讲话。他在为时6分钟的讲话中表示，“我们将重建圣母院，让她比以往更加美丽，希望在五年内完成这项工作。我们能做到，我们将动员起来。”

此外，马克龙还在电视讲话中称赞了消防员、警察、医护人员们“英勇”的行动。

最后，马克龙强调，在这场悲剧之后国民更要保持团结，他说“事实证明，我们有能力动员和团结起来并取得胜利。”，“圣母院的火灾提醒我们，法国的历史永远不会停止，我们永远都会面临需要克服的挑战。” （老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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