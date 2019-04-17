“第二届中外作家交流营走进观音山活动”日前在广东观音山拉开序幕，由19位中外作家、书画家、翻译家、汉学家组成的采风团，在观音山凤凰广场文化厅与观音山艺术团共同举办了“纪念新中国成立70周年篝火朗诵会”。

本次活动充分体现了“一带一路”框架下的文化多元性，采风团有来自美国、埃及、阿塞拜疆的著名作家、翻译家、汉学家，他们持不同的母语，却都十分熟悉中华文化，具备流利的汉语表达能力。来自祖国各地的著名作家、书画家，除汉族外，还有满族、蒙古族、维吾尔族、白族、布衣族、羌族、朝鲜族作家和诗人，展现了多民族文化艺术相融合的特色。

采风团的成员穿着本民族的节日盛装，纷纷登台献诗，以感情充沛、语调铿锵的朗诵表达了对新中国成立70周年的庆贺之情。他们分别朗诵了《我和我的祖国》《让我们一起喊，我爱你祖国》《十月，航船与梦想》《南方和北方》《出生地》等诗篇，全体成员高声朗诵著名诗人舒婷的名篇《祖国啊，我亲爱的祖国》。整场晚会成为集视觉美、音乐美、朗诵美于一体的盛会。

（赵晏彪）

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