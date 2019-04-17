苏丹过渡军事委员会解除司法机关负责人职务

苏丹过渡军事委员会16日发布公告，宣布解除苏丹正副总检察长和公诉机关负责人的职务。

公告说，根据过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉当天的命令，苏丹总检察长奥马尔·艾哈迈德·穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆及苏丹公诉机关负责人阿米尔·易卜拉欣·马吉德等人被解职。瓦利德·锡德-艾哈迈德·马哈茂德被指定担任苏丹总检察长一职。

公告说，彻底改组苏丹司法系统是目前苏丹民众最突出的诉求之一。

4月11日，苏丹国防部长穆罕默德·艾哈迈德·伊本·奥夫宣布推翻总统巴希尔政权，并于当天成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。12日，伊本·奥夫宣布“为了国家利益”辞去其过渡军事委员会主席职务，由中将布尔汉接任。（记者 马意翀）

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