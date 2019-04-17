俄法院以间谍罪判处一挪威公民14年监禁

俄罗斯莫斯科市法院16日裁定一名挪威公民犯有间谍罪并判处其14年监禁。

据塔斯社报道，莫斯科市法院法官当天在法庭上宣布，挪威男子弗罗德·贝格在俄犯有间谍罪，被判处14年监禁。贝格的刑期从2017年12月他被拘押时算起。此外，法院还决定把从贝格处收缴的1.5万欧元作为物证上缴俄国库。

报道说，俄公诉人认为，贝格与挪威军事侦察机关合作以获得酬金，他从受俄情报机构控制的一名俄军工企业员工那里收集了有关俄核潜艇的信息。但贝格的律师表示，贝格承认受挪威军事侦察机关派遣赴俄从事信使工作，但他不完全了解自己所做工作及可能后果，也不认为自己犯有间谍罪。

据报道，贝格于2017年12月5日在莫斯科被俄联邦安全局拘捕。

挪威外交部新闻官员16日对媒体表示，挪威方面已获知俄方裁决，将继续尽最大努力保障贝格的权益，并设法帮助他返回挪威。（参与记者：梁有昶）

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