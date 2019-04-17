巴黎圣母院塔尖大火中倒塌 美媒：9·11以来最恐怖画面

一场大火烧痛了巴黎人的心。15日晚，800多年来作为巴黎城市地标和欧洲历史见证者存在的巴黎圣母院，在风光秀丽的塞纳河畔陷入火海。不少巴黎人当场失声痛哭，“感觉就像失去了家庭成员”，45岁的营销总监博内对《纽约时报》记者说，“对我来说，这里有太多的回忆。”所幸据法新社16日报道，巴黎圣母院内许多精美无价的文物已及时运出火场，包括被认为是耶稣遇难时戴着的荆棘王冠与被奉为中世纪欧洲君主楷模的路易九世(圣路易)的法衣。“圣母院是属于全人类的”，正如欧盟委员会主席容克所说，在火灾发生短短24小时内，从领导人到商界精英，多个国家和国际组织向巴黎发出慰问并伸出援助之手。中国国家主席习近平16日就法国巴黎圣母院发生火灾向法国总统马克龙致慰问电，向全体法国人民表示诚挚的慰问。他说，巴黎圣母院是法兰西文明的重要象征，也是人类文明的杰出瑰宝。中国人民同法国人民一样，对此次火灾深感痛恻。

16日早晨，《环球时报》记者到巴黎圣母院现场采访，看到警方继续在圣母院周边设立警戒线，不让人们接近，消防车、警车依然留在现场进行调查、清理工作。巴黎圣母院的屋顶已经全部烧空，而金属脚手架依然未倒。幸运的是两座钟楼与正门没有受到火灾波及，因此除最高的尖塔坍塌外，巴黎圣母院的主体还是屹立在塞纳河畔。一名名叫德吕杰的企业高管对记者表示，今天他特意晚点上班来看一眼巴黎圣母院，圣母院是巴黎人的灵魂与精神，大火摧毁不了人们心中的圣母院。记者看到有人群坐在巴黎圣母院对面的河岸上，不少人仍然看着圣母院默默流泪。

梵蒂冈15日表示，这场发生在“法国及全球天主教象征”的大火令人震惊与悲伤，并表示教廷为救火人员祷告。《纽约时报》称，火灾发生于复活节前，对罗马天主教徒而言，这座大教堂一直是几代人的精神朝圣地。法国拥有深厚的天主教历史，2/3的人口是天主教徒。“这就像世界末日，”在巴黎圣母院工作的45岁的埃莉诺·巴特雷奥这样说。

英国《金融时报》16日报道说，被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录的这座教堂每年吸引超过1200万游客，收藏着价值连城的艺术品。这样的文化灾难在和平时期几乎没有先例。巴黎圣母院是法国标志性建筑，1804年拿破仑在此加冕为法国皇帝；1831年，雨果的代表作《巴黎圣母院》让这座教堂世界闻名；1905年，巴黎圣母院成为法国政府的财产。它被列入法国历史遗迹，由文化部负责维护和修缮。

《纽约时报》16日称，巴黎圣母院的塔尖在大火中倒塌，是“9·11”以来最恐怖的现场图像。这场大火比任何法国反宗教革命者的行为带来的伤害都严重。英国广播公司(BBC)16日称，在法国，没有另外一座地标像巴黎圣母院这样代表法国。与它同样作为法国国家象征的埃菲尔铁塔只有一个世纪的历史，而巴黎圣母院从13世纪起已经屹立在法国。这座教堂上一次遭受大规模破坏要追溯到法国大革命时期。即使在两次世界大战中它也幸免于难。看着这样一个象征着这个国家持久永恒的标志熊熊燃烧，任何一个法国人都会感到十分震惊。（姚蒙 任重 柳玉鹏）

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