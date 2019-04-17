巴黎圣母院突发大火 消防员加紧抢救馆藏艺术品

有“法国国宝”之称的巴黎圣母院15日晚突发大火，尖塔倒塌、屋顶坍陷，消防队员正在加紧抢救馆藏艺术品。

截至当地时间16日凌晨3时（北京时间9时）左右，火势大致扑灭。这座有着大约800年历史的哥特式建筑“保住了主体结构”，举世闻名的两座钟楼得以保住。

【建筑损毁严重】

15日18时左右，巴黎圣母院突发火灾。随后数小时内，大约400名消防队员动用数十辆消防车、至少18个高压水枪、多架无人机以及一个机器人灭火。

火灾现场升腾起浓重烟柱，数公里之外可见。许多人在塞纳河畔驻足观望，不时发出惊叫声和叹息声。

火苗很快吞噬一座尖塔，导致尖塔倒塌。紧接着，整个屋顶塌陷。经过消防队员奋力扑救，法国文豪雨果小说《巴黎圣母院》中描述的两座钟楼总算得以保住。

巴黎消防部门负责人让-克劳德·加莱15日23时许告诉媒体记者，“我们保住了巴黎圣母院的主体结构”。后续主要任务是给建筑物内部降温，预计全过程至少持续数小时。截至16日3时许，明火大致扑灭。

根据最新伤亡统计，一名消防队员身负重伤，尚无其他人员伤亡报告。

巴黎圣母院位于巴黎市中心塞纳河畔，始建于1163年，1345年完工，是法国最具代表性的文物古迹之一，因雨果同名小说而闻名世界，被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

【抢救艺术珍品】

法国总统埃马纽埃尔·马克龙原定15日晚发表一场演讲，因巴黎圣母院突发火灾而紧急取消演讲，与妻子布丽吉特和多名内阁部长赶赴火灾现场。

马克龙在午夜前向媒体通报说，巴黎圣母院建筑物的主体结构已经保住，“最糟糕的情形得以避免，但是这场战斗尚未完全打赢”。他向紧急情况应对部门和消防人员表达感谢，称赞消防员的“非凡勇气、专业精神和坚韧意志”。

令人痛心的是，不少艺术珍品在大火中损毁。巴黎副市长埃马纽埃尔·格雷瓜尔介绍，消防队把“抢救尽可能多的艺术品”当作头号任务。

巴黎消防部门负责人加莱说，巴黎圣母院最珍贵的艺术品储藏在“建筑物后部”，因此消防员将重点防护这一区域。

然而，一些壁画恐怕来不及被抢救转移，令不少文物保护人士忧心。

巴黎圣母院大火的消息震惊世界，英国、德国等多国领导人向法国表示慰问。美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”上出主意，“或许可以出动消防飞机灭火，动作要快！”不过，法国内政部副部长洛朗·努内兹回应称，这一方式可能“严重损害”这栋建筑的结构。

【调查火灾原因】

巴黎检察机关15日晚说，正着手调查这场大火的原因。多名警方消息人士说，初步推断火灾是意外。

火灾发生时，巴黎圣母院正处于维修状态，可以看到搭建好的脚手架。巴黎市长安妮·伊达尔戈介绍，由于维修施工，巴黎圣母院内部分艺术品早就被转移走，多座铜像被移除，得以逃过大火。

法新社报道，评估火灾损失需要数天时间。

法国作家和历史学家贝尔纳·勒孔特告诉商业调频电视台：“如果说埃菲尔铁塔是巴黎的象征，那么巴黎圣母院就是法兰西的象征。法兰西的整个文化和整个历史都寓于这处文物古迹。”

马克龙誓言要重建巴黎圣母院，表示将发起筹款行动，呼吁海内外捐助。“我们将重新建造它。这无疑将是法国命运的一部分，是今后数年的重点项目。”（杨舒怡）（新华社专特稿）

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