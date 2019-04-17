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以色列研究人员3D打印“完整”心脏 取材患者脂肪

2019年04月17日07:42  来源：新华网
 

以色列特拉维夫大学的研究人员15日宣布，用3D打印技术制作出以人体组织为原材料的“完整”心脏。

研究人员当天在特拉维夫大学展示他们制作的心脏，大小与樱桃相仿。法新社援引这一项目牵头人塔勒·德维尔的话报道，先前3D打印的心脏没有细胞或血管，而他们“首次”打印出“完整心脏，有细胞、血管、心室和心房”。

他们取用患者人体脂肪组织为原材料，以降低今后把打印出的心脏移植到人体后遭遇排异的可能性。

这颗心脏的细胞有收缩功能，但还不具备泵血能力。其它技术难题包括如何制造与人体心脏同样大小的心脏；如何打印全部细小的血管。

研究人员下一步打算让3D打印心脏具备真正心脏的功能。德维尔说，他们希望大约一年后把打印心脏移植到动物体内。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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