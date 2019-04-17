日本首次从福岛核电站堆芯熔融3号机组取燃料棒

日本东京电力公司15日开始从福岛第一核电站3号机组取出核燃料棒，首次针对发生堆芯熔融的机组投入这项作业。

【遥控作业】

当地时间上午8时30分左右，工作人员开始从3号机组顶部乏燃料池中抓取核燃料棒。那里存放着514根用毕的燃料棒和52根未使用燃料棒。

由于现场辐射值高，工作人员在距离3号机组大约500米的操作室内遥控作业，操作机械装置，从水池中抓取燃料棒。

这一轮作业的目标是取出7根未使用燃料棒，原因是它们的危险性较小。

燃料棒为长方体，长度大约4米，质量大约250千克。工作人员需要把燃料棒从原存放位置取出来，移至安放在同一水池中的容器。整个过程中，燃料棒都在水下，以防辐射外泄。

当天的作业耗时大约9个小时，4根燃料棒移至容器内。因为机械故障，作业一度中断大约20分钟。

7根燃料棒全部转移后，将送至核电站一个水池内集中存放。

【任重道远】

福岛第一核电站在2011年3月11日日本东部大地震和海啸灾害中严重损毁，发生最高等级辐射物质泄漏，污染周边环境。

这座核电站有6台机组，1号至3号机组反应堆堆芯核燃料熔融；1、3、4号机组发生氢气爆炸，机组建筑受损。

日本政府和东电打算用30至40年时间完成清理作业，废弃这座核电站。

东电2014年从4号机组乏燃料池中取出全部1535根燃料棒。从3号机组乏燃料池转移燃料棒的作业原定2014年末开始，却由于机械装置出现问题、清理现场等原因，时间一再推迟。东电打算6月开始第二轮作业，2020年3月底以前转移乏燃料池中全部燃料棒，2023年开始转移1、2号机组乏燃料池中的燃料棒。3个机组乏燃料池中存放共计1573根用毕和未用的燃料棒。

相比转移乏燃料池中的燃料棒，如何安全取出1、2、3号机组反应堆中熔融核燃料更为棘手。估计数百吨燃料熔化后掉落在反应堆安全壳底部等处。日本政府和东电打算今年晚些时候确定取出熔化核燃料的措施，以便2021年开始作业。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)