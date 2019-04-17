“放行”欧美贸易谈判 欧盟：将通知美方，尽快启动

欧洲理事会15日表决，授权欧洲联盟委员会与美国启动贸易谈判。

欧盟委员会分管贸易事务的委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦说，将通知美方，尽快启动谈判。

【开绿灯】

欧盟委员会主席让—克洛德·容克说：“欧盟正履行（美国总统唐纳德·）特朗普与我2018年7月25日达成的协议。我们希望在贸易方面双赢，欧盟和美国都受益。”

美国去年6月1日起向欧盟、加拿大和墨西哥钢铝产品加征关税；作为报复，欧盟同月22日对总额28亿欧元（约合32.6亿美元）的美国商品加征关税。特朗普随后威胁对欧盟汽车及零部件加征关税。

特朗普与容克去年7月商定，以谈判方式缓解贸易摩擦、暂停互相加征关税，努力取消非汽车类工业产品所有关税和加强合作。

马尔姆斯特伦15日在记者会上说：“这是一个受欢迎的决定，有助于缓和紧张的贸易关系……我会联系我们的美国伙伴，安排日期、尽快启动第一轮（谈判）。”

欧盟成员国为是否通过这一授权争执数月，法国15日在表决中投票反对。特朗普2017年宣布退出国际社会应对气候变化的《巴黎协定》，法国总统埃马纽埃尔·马克龙坚持要求美方先签署这一协定再作贸易谈判。

法新社报道，由于欧盟大多数成员国投票赞成启动欧美贸易谈判，法国的反对票很大程度上仅具象征作用。

【有目标】

欧盟希望谈判达成两份协议，一份有关简化合格评估程序，另一份有关取消关税。就前一份协议，欧盟方面希望简化欧美双方企业证明己方产品满足对方技术要求的程序；后一份协议严格限定适用于工业产品。

就美方是否会接受不涉及农产品的协议，马尔姆斯特伦在记者会上说：“（谈判内容）有限，但这仍然有意义，旨在实现双赢。”

美国媒体先前报道，农产品和汽车市场准入将是欧美贸易谈判中的主要分歧。美方希望将农产品纳入谈判，欧盟提议欧美双方将汽车进口关税降至零。

容克15日说，如果能降低工业产品关税，欧盟和美国之间的贸易额可能增加大约260亿欧元（302亿美元）。

欧盟委员会一份经济分析报告显示，如果欧盟与美国实现工业产品零关税，2033年以前，欧盟对美出口额将增加8%，美国对欧盟出口额将增加9%。

马尔姆斯特伦说，欧盟准备以达成这两项协议为目标，与美方正式谈判。（安晓萌）（新华社专特稿）

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