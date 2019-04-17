涉嫌严重欺诈 大众前首席执行官被德国检方起诉

德国不伦瑞克市检察机关15日正式起诉大众集团前任首席执行官(CEO)马丁·温特科恩和4名企业管理人员在汽车尾气排放丑闻中涉嫌欺诈。

罚款、赔偿、诉讼……“排放门”曝光3年多，余波依然难平。丑闻让这家欧洲汽车制造商重新审视企业战略，“押宝”电动汽车。

【“担保人”】

德国不伦瑞克检察官办公室15日发表声明，说温特科恩受到造成重大损失的严重欺诈、不公平竞争和违背信任指控；2006年11月至2015年9月，温特科恩未能尽到知会欧洲和美国政府部门的责任，而他至少在2014年5月便知晓大众柴油发动机被人动过手脚。

美联社报道，温特科恩本人否认早早知情，称2015年9月美国调查人员曝光丑闻前不久他才得悉此事。丑闻曝光后5天，温特科恩请辞。

法新社把温特科恩称为大众集团向政府和消费者的“担保人”。德国检方在声明中指认温特科恩未能向消费者通报非法作弊软件的存在，也未能阻止软件继续安装。如果温特科恩及时作为，大众集团原本可避免收到高额罚单。

其他4名受到指控人士的姓名没有公开。他们先前供职于大众集团，不清楚是否已离职。如果由法院认定“造成重大损失的严重欺诈”，5名被告面临半年至10年监禁。被告同时可能要交出30万至1100万欧元（约合228万至9360万人民币）销售奖金。

路透社报道，大众集团现任首席执行官赫伯特·迪斯说，他并非这次德国检方起诉的被告，预期不会受到起诉。

德国政府去年6月向大众集团处以创纪录的10亿欧元（76亿人民币）罚款。大众旗下奥迪公司同时被罚8亿欧元（61亿人民币）。

大众集团15日发表声明，说不伦瑞克检方针对大众的刑事诉讼去年结案，企业不牵涉这起针对个人的诉讼，因而不作回应。

温特科恩的律师费利克斯·德尔抱怨无法就检方指控作出回应，因为本月5日才受到检察官提供的7张数据光盘、内含数百个文件夹，没有足够时间审视全部文件。不伦瑞克地方法院将决定是否受理诉讼。

【“排放门”】

全球大约1100万辆大众集团旗下品牌的柴油动力汽车一度安装非法作弊软件。这种软件可调整柴油发动机运行状态，使氮氧化物排放接受尾气检测时达标，以掩盖发动机在车辆正常行驶时排放大幅超标的真相。

法新社报道，“排放门”丑闻让大众集团陷入旷日持久的核查和诉讼中，迄今已支付大约290亿欧元（2204亿人民币）罚款、赔偿款和回购金，大部分在美国完成。不伦瑞克检方说，“针对其他36名嫌疑人的调查正在继续”。

此外，美国证券交易委员会3月15日起诉大众集团和温特科恩涉嫌“以关联汽车质量和环境保护标准的虚假陈述欺骗投资者”。而在德国，超过41万名消费者要求赔偿，投资者因企业股票价格“跳水”同样寻求赔偿。

按照路透社的说法，美国检方近1年前起诉温特科恩涉嫌掩盖“排放门”丑闻，但他至今仍在德国，因为德国政府一般不会应美国法院要求将本国公民引渡至美国接受司法审理。

“排放门”并非只“放倒”大众一家汽车制造商。丑闻曝光后，整个汽车行业开始核查柴油车尾气排放，结果发现其他制造商的不少车型同样在测试中作弊。

例如，一些汽车制造商钻制度漏洞，称为减少发动机磨损而在特定温度时关闭排气控制。

德国检方宣布起诉温特科恩前一天，另一家德国汽车制造商戴姆勒集团确认，因涉嫌用作弊软件让旗下逾6万辆汽车通过尾气检测，企业再次受到德国汽车行业监管机构调查。

【“转乾坤”】

按照法新社的说法，“排放门”丑闻的严重程度足以改变大众集团的“航道”。这家企业目前正“押宝”汽车电动化。

大众计划到2028年推出70款电动车型，卖出2200万辆电动车。首席执行官迪斯今年3月说，“大众会作出巨大转变……不要搞错，这艘‘超级油轮’正在提速”。

美联社报道，先前占据欧洲汽车市场半壁江山的柴油车销量自“排放门”以来一路下滑。这促使大众以外的汽车制造商放弃柴油车，以便符合欧洲联盟定于2021年起施行的更严格温室气体排放标准。

迫于压力，更多车企着手加大研发电动车的投入。大众打算2023年以前为电动车投资300亿欧元（2280亿人民币）。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)