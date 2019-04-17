利比亚东部强人对总理发逮捕令 遭民族团结政府否认

截至15日，利比亚首都的黎波里郊外，东部军事领导人哈利法·哈夫塔尔麾下“国民军”与支持民族团结政府的武装力量继续交火。

多名官员证实，哈夫塔尔阵营发出逮捕令，针对民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰及其下属，联合国特使指责哈夫塔尔这一做法“像要搞政变”。

【双方僵持 逮捕令算不算数？】

联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆15日告诉英国广播公司，利比亚东部政治势力针对西部民族团结政府总理萨拉杰和其他高级官员发出逮捕令，“听起来更像政变、而非反恐举措”。

东部阵营消息人士证实，对萨拉杰发出了逮捕令。

民族团结政府随即否认逮捕令的合法性。民族团结政府掌控首都的黎波里，获联合国承认。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台，利比亚陷入动荡和分裂，获“国民军”支持的国民代表大会与民族团结政府继而形成东西对峙局面。

“国民军”4日发起西进攻势，截至15日仍在的黎波里郊外与支持民族团结政府的军事力量交火。哈夫塔尔宣称，这一轮攻势旨在打击极端分子、恢复国家秩序。

美国、欧洲联盟和一些国际组织敦促“国民军”停止西进。路透社援引多名外交官的话报道，阿拉伯联合酋长国、埃及和法国支持哈夫塔尔。同时，埃及和阿联酋宣称支持联合国在利比亚的维和努力。

【库房遇袭 毁数百万教科书】

据联合国数据，自利比亚战事4月初爆发以来，将近150人死亡，600多人受伤，超过1.8万人流离失所。

联合国利比亚支助特派团报告，这一轮冲突中，学校、医院、救护车等平民目标屡遭空袭，平民伤亡人数增加。

民族团结政府官员告诉路透社记者，两枚导弹14日击中位于的黎波里的一处教育部库房，损毁大约310万册教科书。按照联合国人道主义事务协调厅的说法，空袭“销毁”500万册书和全国考试成绩。

另外，的黎波里一所学校13日遭到空袭，民族团结政府指认是“国民军”所为。

联合国秘书长特别代表萨拉姆15日说，“国民军”与支持民族团结政府的武装力量已经各自发动大约30场空袭。

“国民军”拒绝停止西进攻势，表示将增兵东部石油港口锡代尔和拉斯拉努夫。民族团结政府说，停火唯一前提是“国民军”撤回东部大本营。

联合国一直尝试促使利比亚两大政治势力达成权力共享协议，原定14日至16日在利比亚边境小城古达米斯主持召开全国会议，为推进全国选举绘制一份“路线图”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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