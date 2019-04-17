以色列将启动组阁程序 右翼政党支持内塔尼亚胡

以色列总统鲁文·里夫林15日与赢得议会议席的所有政党磋商，推选有能力组建新一届政府的总理人选。所有右翼政党表示支持现任总理本雅明·内塔尼亚胡。

以色列中央选举委员会12日发布议会选举计票结果，内塔尼亚胡领导的利库德集团获得36个席位，成为新一届议会第一大党；前国防军总参谋长本尼·甘茨领导的蓝白党获得35个席位。甘茨先前承认“败选”。

以色列议会设120个席位。选举结果显示，利库德集团和其他右翼政党合计赢得65个席位，蓝白党和其他中左翼政党收获55个席位。

依据程序，选举结果正式发布后，总统里夫林与获得议席的所有政党会商，选出他认为最有可能成功组建政府的议员出任总理。组阁期限为28天，必要时可延长两周。

内塔尼亚胡说，打算与另外5个右翼政党组建联合政府。这些政党一致表示愿意与利库德集团组阁。

前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党15日晚宣布支持内塔尼亚胡。利伯曼告诉支持者：“国家已经作出决定，我们需要尊重这一决定。我们明天会在总统府推举内塔尼亚胡组建政府。”

路透社报道，以色列总统与各党派的磋商过程以往闭门举行，今年会电视直播。

理论上，如果内塔尼亚胡组阁失败，总统将责成甘茨组阁。照目前情形看，这种可能性不大。

内塔尼亚胡现年69岁，若如愿组阁，将在今年晚些时候打破建国总理戴维·本-古里安的纪录，成为以色列任职时间最长的总理。

内塔尼亚胡牵涉多起贪腐调查。以色列检察总长阿维哈伊·曼德尔卜利特年底前将决定是否正式对他提起诉讼。如果曼德尔卜利特决定起诉，内塔尼亚胡将成为以色列首名遭到起诉的在任总理。（王宏彬）（新华社专特稿）

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