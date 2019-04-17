法国各界宣布将捐款或协助筹款 帮助重建巴黎圣母院

法国企业家、地方政府和一些国际组织和团体16日宣布将捐款或协助筹款，帮助重建遭大火重创的巴黎圣母院。

法国亿万富翁、路易威登集团总裁贝尔纳·阿尔诺说，他的家庭和路易威登集团将为重建工程捐款2亿欧元（约合15.2亿元人民币）。

法新社报道，这一声明紧随路易威登“老对手”开云集团的认捐声明。开云集团总裁弗朗索瓦·亨利·皮诺当天早些时候宣布，为“完整重建巴黎圣母院”捐款1亿欧元（7.6亿元人民币）。

沙卢瓦集团总裁西尔万·沙卢瓦告诉法国新闻广播电台，这家木材企业作好准备提供栎树木材，用于制作支撑教堂顶部的木质格架。沙卢瓦说：“重建肯定要耗费数年，甚至数十年，需要数以千计立方米的木材。我们必须找到最好的木材，树干十分粗的那种。”

巴黎大区主席瓦莱丽·佩克雷斯说，大区政府将提供1000万欧元（7577.7万元人民币）。巴黎市长阿内·伊达尔戈呼吁发起国际筹款。

设在美国纽约市的非营利团体法国遗产基金会同样发起筹款，以帮助重建“法国的历史和文化标志”。联合国教育、科学及文化组织承诺，为重建巴黎圣母院，这一位于巴黎的联合国机构将与法国“站在一起”。

欧洲议会议长安东尼奥·塔亚尼说，这一欧洲联盟机构当天召开全体会议时将在会场外设捐款箱。

巴黎圣母院15日晚突发大火，一座19世纪增建的标志性尖塔倒塌，屋顶坍陷。巴黎消防部门16日上午说，大火在大约15个小时后扑灭。一名消防队员重伤，暂无其他人员伤亡报告。法国总统埃马纽埃尔·马克龙誓言发起国际募捐，重建巴黎圣母院。

这座中世纪哥特式建筑位于巴黎市中心塞纳河畔，1163年始建，1345年完工，是法国最具代表性的文物古迹之一，1991年由联合国教科文组织列入世界遗产名录，每年吸引至少1300万名游客。（王逸君）【新华社微特稿】

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