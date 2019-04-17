福岛核事故善后处理进展缓慢

日本福岛核电站事故已经过去8年，善后处理工作一直进展缓慢。4月15日，东京电力公司开始取出福岛第一核电站事故机组乏燃料池中保存的核燃料棒。东京电力公司当天发布公报说，工作人员以遥控作业的方式取出福岛第一核电站3号机组顶部乏燃料池中的4根未使用核燃料棒，将其装入了距离约10米的运送容器中，并计划把该运送容器转存到核电站院内的一个存储池中。这是2011年3月福岛第一核电站发生事故之后，东京电力公司第一次从严重受损的1号至3号机组燃料池转移出核燃料棒。

3号机组曾在2011年发生堆芯熔化和氢气爆炸，乏燃料池辐射量高，在准备工作中频频出现故障，导致工作进度严重滞后。东京电力公司最初的目标是“2014年末开始”，但由于设备故障等原因导致计划不断推迟至今。

在福岛第一核电站1号至6号机组中，4号机组在2014年完成了核燃料棒取出作业，未发生堆芯熔化的5、6号机组内保存着核燃料棒。1号至3号机组燃料池共有1573根核燃料棒，在推进反应堆报废工作方面成为巨大障碍。东京电力公司计划在2021年3月底之前将3号机组内的566根核燃料棒全部转移到存储池中，而1、2号机组目前处于在燃料池附近推进调查等工作的阶段，力争在2023年启动相关作业。

日本政府和东京电力公司打算用30至40年时间完成清理作业，废弃这座核电站。但现在废炉仍旧保持原样，核污染水、核污染土壤依然未能找到最终解决方案。

截至今年2月底，存放在福岛第一核电站内储罐中的核污染水达到约100万吨，其中含有放射性物质氚。按照目前计划，两年后核污染水将无处盛放。有消息称，日本政府考虑将核污染水排入海中，遭到渔民的强烈反对。目前，福岛地区海域只能开展实验性捕鱼，产量只恢复到以前的15%，很多消费者因担心核辐射而拒绝购买福岛的水产品。渔民担心，如果100万吨核污染水排入大海，当地渔业恐怕将永无复兴之日。

核污染土壤也是一个令日本各界头痛的大问题。虽然日本政府和东京电力公司租借福岛第一核电站周边核禁区内的大片土地，并于2015年3月开始建设一个计划存放期限为30年的污染土存放设施，但30年后1400万立方米的污染土何去何从，日本政府和东京电力公司都不能给出明确答案。

这一切都成为阻碍福岛灾后复兴的障碍。8年之后，仍有4万日本人因福岛核事故不得不过着“有家不能回”的避难生活。《朝日新闻》近日刊发社论呼吁中央政府真正承担主体责任，继续支持帮助福岛核事故的受害者。

（本报东京4月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 16 版）

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