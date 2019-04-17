4月15日，位于埃及伊斯梅利亚的苏伊士运河大学校园与往常相比热闹了许多。上午10时刚过，不少手握简历、精心着装的埃及学生便在一处处展台前排起长队。一场中资企业校园招聘会正在这里举行。20家在埃中资企业的负责人携300多个工作岗位，来到这里选拔优秀的当地人才。

本次招聘会由苏伊士运河大学孔子学院主办，已是第二届。本报记者在现场看到，中资企业对于翻译、土木工程、设计、畜牧、农业、化学、通信等多个领域的职位均有需求。招聘会帮助在埃中资企业解决职位缺口的同时，也给埃及学生提供了广阔的职业发展空间，受到用人单位和求职者的欢迎。

仔细浏览职位要求、认真填写求职表格、与面试官细致交谈、提交各种证书材料……展台前，前来求职的埃及学生们显得异常兴奋。学习信息工程的卡米勒对本报记者表示，他对华为、小米、vivo等中国企业向往已久。卡米勒说，“在埃及，信息领域专业的学生普遍对中国的科技公司很感兴趣，特别是当下中国在5G技术、互联网等领域已迈入世界先进行列，中国企业代表了未来信息科技的发展方向”。此外，中国企业优厚的薪资待遇、完善的员工配套服务、系统的就业培训等也是吸引众多埃及优秀毕业生的亮点。

“我们期待与中企共同发展。”中文系学生艾莉对本报记者说，自己一直都在了解中国公司的需求，有针对性地提高自身能力，为进入中国公司就业做准备。

中国建筑股份有限公司埃及分公司在招聘会上受到求职者高度关注。“刚过去一个多小时，我们已经收到了七八十份简历。前来求职的同学们热情高涨，从目前展台的情况来看，应该还会有大量的同学继续来报名。”该公司综合管理部经理郭翔宇介绍说。

除了各高校的学生外，招聘会还吸引了一些有丰富经验的社会人士前来求职。已经工作10年的机械工程师伊哈布·穆罕默德专程从开罗赶来，在投递完数份简历后，他告诉本报记者，自己周围有很多朋友都想要到中资企业工作。“中国公司的体制完善、理念先进，对待员工也很人性化，中国企业是职业发展的最佳选择之一。”

中文系毕业的瓦利德谈起自己在中国公司的工作经历也感慨颇深。“从中国师傅那里我学习到了真本事。中国公司的福利待遇也很不错，让我的生活得到改善。”

“感谢中国企业的到来，为埃及学生提供成长机会。”苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜告诉本报记者，近年来，随着“一带一路”倡议的深入推进以及埃及经济的逐渐恢复，中国对埃投资和出海埃及的中资企业逐年增多，给埃及带来了大量就业机会。苏伊士运河大学校长塔里克表示，中国企业给埃及学子提供了广阔的职业前景，而埃及学子也为中国企业在埃的发展贡献力量，为埃中经贸交流提供动力。

截至2018年底，中国在埃各类实际投资额超过70亿美元，其中超过90%为近5年内投入。而根据埃及方面的统计，有超过1000家中国企业以不同的形式在埃及的各个行业发展业务。苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷对本报记者表示，由于信息的不对等，在埃中资企业常出现招工难的问题，而埃及毕业生也面临较大的就业压力，举办招聘会的目的，就是希望借此机会能够帮助中资企业解决用人难题，同时也为埃及学生提供更多的发展空间。

“期待中国企业和埃及高校开展更多合作。”朱廷婷说，苏伊士运河大学孔子学院即将成立“就业指导中心”，为相关的各方“搭台唱戏”，在向中资企业与埃及大学毕业生提供招聘对接服务外，也可为企业和院校建立常态化联系，促进双方在学术交流、联合科研方面开展更多合作。

（本报埃及伊斯梅利亚4月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 16 版）

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