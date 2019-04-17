巴黎圣母院大火再敲文物保护警钟(国际视点)

4月16日，一名工作人员为大火后的巴黎圣母院拍照。

新华社发

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4月15日傍晚，巴黎圣母院的塔尖在一场突发大火中轰然倒塌。16日，法国消防部门宣布，巴黎圣母院大火已经全部扑灭，目前进入调查和损失评估阶段。巴黎圣母院是法国最具代表性的文物古迹和世界遗产之一，这场大火在令法国陷入悲痛的同时，再次为全世界敲响了文物保护的警钟。

4月15日傍晚，巴黎圣母院突发火灾。这座久负盛名、每年接待近1300万人次游客的哥特式建筑被熊熊大火吞噬，大批法国民众站在塞纳河对岸目睹了此情此景，很多人流下了伤心的泪水。

主体建筑结构得到保存

巴黎圣母院发言人表示，15日18时左右火情被发现，在极短时间内，火势迅速蔓延。大火现场浓烟滚滚、火星四溅。最揪心的瞬间发生在塔尖倒塌的那一刻，现场民众发出惊呼声，不愿相信眼前这一幕。

巴黎市民奥利维尔说：“我们什么都做不了，只能眼睁睁地看着它倒下。”在巴黎圣母院附近，许多市民迟迟不愿离去，人们表情凝重，一些人甚至泪流满面。他们在现场唱起圣歌，数百人跪在地上祷告，祈祷大火赶快熄灭。

15日晚间，共有约500名消防员动用数十辆消防车及大量灭火设备救火。截至目前，一名消防人员和两名警察在灭火过程中受伤。

法国消防部门16日在巴黎圣母院广场举行了简短的新闻发布会，称截至16日上午10时，巴黎圣母院的大火已经全部扑灭。消防部门称，巴黎圣母院的主体建筑结构得到了保存，但塔尖和1000平方米的屋顶已被烧毁。一些内部结构仍存在倒塌的风险。

同一天，法国内政部国务秘书洛朗·努内兹向媒体表示，法国建筑师和专家将召开会议，研究确定巴黎圣母院主体是否稳定，消防员是否能从建筑内部继续实施救援行动。

此前，巴黎圣母院、法国文化部和救援人员一起努力抢救圣母院内的文物。救援人员解释了为何不采用森林灭火飞机的方式灭火，主要是担心高空放水可能毁坏建筑。

重建还需要数十年时间

法国媒体用“灾难”“悲剧”等词语来形容这场大火。《费加罗报》称，这场大火“烧在整个法国的心上”。

眼下，火灾损害还没有得到完全评估，但2/3的屋顶已被大火损毁。巴黎圣母院始建于1163年，1345年完工，上一次大规模维修还是在20世纪90年代，本次维修从2018年4月开始。当地媒体援引一些专家的分析称，巴黎圣母院拥有巴黎市最古老的木质屋架，但年久失修，塔楼起火就迅速蔓延至屋架，这是导致这场大火形成如此强大破坏力的重要原因。

目前火灾原因尚在调查之中。巴黎检察机关初步排除了人为纵火的可能，推断火灾是意外。根据法国多家媒体报道，火灾可能是巴黎圣母院顶楼的电线短路引起的。火灾发生时，巴黎圣母院正处于维修施工之中。

巴黎市长安妮·伊达尔戈表示，由于修复施工，巴黎圣母院内部部分艺术品早就被转移，得以躲过此劫。此外，圣母院中的主要文物“耶稣荆棘冠”和“圣路易祭服”等也没有受损。

巴黎圣母院文物基金会主任埃里克·费希尔表示，这场大火带来的损失巨大，重建巴黎圣母院需要数十年时间。

文物保护机制亟待加强

法国总统马克龙表示，巴黎圣母院发生大火，“整个国家都感到心情沉痛”。法国人将“共同重建巴黎圣母院”，这是法国人民的期待，也是“我们的历史使命”。马克龙说，他计划尽快在全世界发起募捐，呼吁全球有识之士共同参与重建巴黎圣母院的工作。

巴黎大区议会主席瓦莱利·佩克雷斯宣布，巴黎大区将紧急解冻1000万欧元资金用于巴黎圣母院火灾后的重建修复工作。法国总理菲利普也将在16日召集部长举行会议，讨论巴黎圣母院的修复计划。

法国亿万富翁弗朗索瓦—亨利·皮诺已经表示，将出资1亿欧元（约合7.6亿元人民币）帮助重建巴黎圣母院。

这场火灾引发国际社会广泛关注。联合国秘书长古特雷斯在社交媒体上表示，巴黎圣母院是世界文化遗产的独特典范，“此时此刻，我的心与法国政府和人民在一起”。德国总理默克尔表示，巴黎圣母院大火令人心痛，它是法国和欧洲文化的象征。俄罗斯总统普京表示，将为重建巴黎圣母院提供帮助。

有专家指出，从2018年9月巴西国家博物馆火灾到这次巴黎圣母院大火，每一次遗产受灾、文物历劫都在警示世人：对于人类文明遗产的保护意识应警钟长鸣，与此同时，需要构建一个科技化、系统化、全覆盖的文物安全保护机制。

（本报巴黎4月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 16 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)