“中国制造”100%低地板列车将驶入以色列

本报长春4月16日电 （记者孟海鹰、李家鼎）16日，中车长客股份公司为以色列特拉维夫红线轻轨项目研制的首列车在长春下线，这是我国100%低地板列车首次出口发达国家。

此次下线的100%低地板列车将在特拉维夫红线运营，全长23公里，贯穿以色列特拉维夫最繁华商业中心，计划于2021年正式开通运营。列车采用流线型设计，车体采用白色。列车安装有信号系统，可实现ATO全自动驾驶功能。列车还配备了车厢安装乘客计数器，自动不间断地获取车辆在任何时间、地点上下车乘客数量，实时传送至控制中心，为列车运营提供实时大数据支撑。列车运用碳纤维、酚醛树脂、铝复合板、纸蜂窝等多种新型材料。充电机采用碳化硅功率器件，有效提升系统效率和减低重量，减重幅度达60%。列车牵引制动系统可以在45摄氏度高温环境下长期运行。列车属于100%低地板，无需站台乘降，一步即可上车，方便老人、儿童和残障乘客通行。列车还配置了国际级别的残障人士辅助设备，如列车配置助听系统，无障碍车门开关按钮以及残障人士求助按钮，极大地方便残障人士出行。列车配备WiFi系统，正式上线运营时与当地运营商网络对接，乘客可用电脑和手机随时接入网络系统。据悉，除了进行轻轨列车的生产，未来长客股份公司还将在以色列主体负责车辆整备、维保和检修任务，实现轻轨列车全寿命管理，可以说将轻轨4S店开进了以色列。

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 06 版）

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