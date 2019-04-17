新华社布琼布拉4月16日电 应布隆迪国民议会邀请，全国人大常委会副委员长曹建明率团于4月14日至16日访问布隆迪，分别会见布隆迪总统恩库伦齐扎和代参议长恩杰巴里卡努耶，同国民议会议长尼亚本达举行会谈。

曹建明表示，中布传统友谊深厚。近年来，在两国元首的亲自引领和推动下，中布关系进入历史最好时期。中方愿秉持“真、实、亲、诚”理念和正确义利观，同布方一道落实好两国领导人共识和中非合作论坛北京峰会成果，加强峰会推出的中非合作“八大行动”举措同布隆迪《国家发展规划2018—2027》对接，密切包括立法机关在内的各领域交流合作，携手构建更加紧密的中布、中非命运共同体。

布方高度评价两国关系和友好合作，真诚感谢中方长期以来为布维护主权和发展经济提供的帮助和支持，表示愿同中方进一步增进政治互信，深化务实合作，加强在国际事务中的协调配合，推动布中关系不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 03 版）

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