扩大对外开放，深度融入一带一路建设

4月16日，以“新时代的中国：活力天津 走向世界”为主题的外交部第十八场省区市全球推介活动在北京举行。这是外交部首次为中国直辖市举办推介活动，150多个国家的驻华使节、国际组织驻华代表及工商界代表、中外专家学者和媒体记者等出席。

中共中共政治局委员、天津市委书记李鸿忠在致辞中表示，改革开放以来，天津成为中国首批沿海开放城市，滨海新区开发开放纳入国家战略。“天津将持续扩大对外开放，深度融入‘一带一路’建设，努力实现‘天津机遇世界用，世界舞台天津用’。”

天津是中国近代工业文明的先驱。近年来，天津坚决贯彻新发展理念，改革开放事业呈现出蓬勃生机。国务委员兼外交部长王毅在推介会上表示，习近平主席提出“一带一路”倡议后，天津作为“一带一路”建设的海陆交汇点，作为新亚欧大陆桥经济走廊的重要节点，又一次站在了新一轮改革开放的最前沿。

天津市市长张国清从现代交通物流、营商环境、产业体系、科教资源、历史文化、生态建设等方面向在场嘉宾介绍了天津，并欢迎中外各界人士与天津共享机遇、共赢发展，共创美好未来。

“1993年，韩国仁川市与天津缔结友好城市关系，天津也是韩中关系发展的见证者。我期待尽快访问天津，感受天津的发展和律动，进一步深化双方合作。”刚刚履新的韩国驻华大使张夏成感慨道，天津的生产总值从1978年的83亿元人民币增长到2018年的1.88万亿元人民币，可谓是在中国改革开放进程中取得突出成果的代表性城市。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫曾多次到访天津，对天津的发展变化感触颇深。“天津取得的发展成就也向世界证明了中国改革开放政策的成功。”杰尼索夫表示，中俄合资成立的天津炼油厂将于今年年底前投产，俄罗斯经典舞剧多次走进天津大剧院，这些不仅是俄罗斯不断加强与天津交流合作的写照，也是天津不断扩大开放的缩影。

在展示区，杨柳青木版年画、泥人张彩塑等精湛的天津特色工艺，吸引了不少嘉宾驻足。“娃娃抱鱼”的年画形象喜庆可爱，背后蕴含着“年年有余”的年文化，吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社记者图玛拉指着一幅娃娃题材的年画，笑着对记者说，一定要去天津走一走，了解中国的传统文化。

乌克兰《镜报周刊》记者科瓦利·阿列克谢告诉记者，他去过天津3次，对这个富有历史底蕴的现代化城市印象深刻，也对其发展创新的速度惊叹不已。“东西方文化在这里和谐交融，充分体现了天津的包容开放，相信天津一定会迎来更加美好的未来。”

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 03 版）

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