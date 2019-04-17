拉美人民能够看清谁是真朋友（钟声）

■真正的朋友，一定是懂得促合作、谋共赢的朋友

“美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，不负责任、毫无道理，我们对此强烈反对。”回应蓬佩奥近日违背基本事实的言论，中方作出严正表态。明眼人都清楚，蓬佩奥刚刚结束的拉美四国之行，不是诚心诚意同拉美国家携手谋求共同发展，而是一路挑事生事、煽风点火。他在中拉合作等问题上对中国横加指责，完全就是无理取闹。

颇具讽刺意味的是，蓬佩奥此行不时强调“你们应该知道美国将站在你们身后”。殊不知，对于拉美人民来说，此言更像是威胁和恫吓。站在拉美国家身后的美国，曾经在那里制造过怎样的血泪史？美国应该反思。自1823年“门罗主义”提出以来，美国对拉美地区动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权。诚如美国密苏里大学历史学家塞克斯顿所言，当美国官员用到“门罗主义”和“我们的半球”这种词时，会让拉美国家退却。令人不解的是，美国政府仍对宣扬“门罗主义”不以为意，美国国家安全事务助理博尔顿最近甚至公然宣称“我们不介意使用‘门罗主义’这个词”，这不得不让拉美人民深感一丝寒意。

中国同拉美国家虽然远隔重洋，但和合共生的气象蔚为大观。中国坚定秉持相互尊重、平等互利、合作共赢、开放包容理念发展同拉美国家关系，中拉合作有力促进了双方的经济发展和人民福祉改善。长期以来，中国在拉美国家实施的务实合作项目为相关国家经济发展注入了新鲜的血液，提升了拉美国家的自主发展能力，增强了拉美国家经济的造血能力。据国际劳工组织统计，1995年至2016年间，中国企业在拉美创造了180万个就业岗位。建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，已成为中拉双方共同的心愿。

中拉友好合作硕果累累，互利共赢之路越走越宽。中国已连续多年成为巴西、智利、秘鲁等国的第一大贸易伙伴。去年中国与智利的贸易额达428亿美元，远超美智贸易额的240亿美元，今年3月，中智两国自贸升级协定正式生效实施。智利众议院日前通过决议，要求政府采取措施促进中国对智利基础设施和互联互通领域的投资，推动双方签署有关合作协议。对中拉关系投信任票，这是中拉双方共同作出的务实选择。

在无可争辩的事实面前，蓬佩奥所云“对于伪装的朋友，南美洲已经真的看得更加清楚并且更加谨慎”，简直就是痴语梦呓，不值一驳。一边是颐指气使的威逼利诱，一边是平等互利的合作共赢——两相比较，谁是伪装的朋友，谁才是真正的朋友，拉美人民显然比美国政客清楚得多。

“志合者，不以山海为远。”真正的朋友，一定是懂得促合作、谋共赢的朋友。中国同拉美携手真诚合作，前景光明，势不可当。

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)