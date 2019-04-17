共建一带一路 共享发展繁荣（共建一带一路）

■“阿方将中方视为好朋友，这符合全体阿拉伯人民的利益。在世界格局发展演变、以数字革命为代表的信息技术快速发展的背景下，阿中合作的重要性日益凸显。‘一带一路’倡议意义重大，阿中将共同描绘未来合作新蓝图。”

相知无远近，万里尚为邻。中阿两大文明腹心相照，双方的交流互鉴，总能激起共谋合作与发展的火花。

4月16日，以“共建‘一带一路’，共享发展繁荣”为主题的第二届中国—阿拉伯国家改革发展论坛在上海举行。该论坛由外交部依托中阿改革发展研究中心举办，是中阿交流改革发展、治国理政经验的重要平台。来自14个阿拉伯国家以及阿拉伯国家联盟的政界、商界、学界代表同中方共同交流和探讨合作路径，为推动阿中共建“一带一路”、构建阿中命运共同体作出积极努力。

不久前，国家主席习近平在向第三十届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议致贺电时强调，中阿传统友谊深厚。去年7月，中阿合作论坛第八届部长级会议在北京成功召开，中阿双方一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系。这是中阿友好合作新的历史起点。

参加论坛的黎巴嫩前总统米歇尔·苏莱曼对此深表赞同。他说：“阿方将中方视为好朋友，这符合全体阿拉伯人民的利益。在世界格局发展演变、以数字革命为代表的信息技术快速发展的背景下，阿中合作的重要性日益凸显。‘一带一路’倡议意义重大，阿中将共同描绘未来合作新蓝图。”

“我们对中国人民怀有特殊的感情。”吉布提前总理迪莱塔·穆罕默德·迪莱塔说：“我们一直以来都非常看重同中国的合作。”

“我们希望能同中方一起开创更加美好的未来”

迄今为止，中国已同12个阿拉伯国家和阿拉伯国家联盟建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系，同17个阿拉伯国家签署“一带一路”合作文件，加强对双方关系与合作的顶层设计。中国还同阿拉伯国家联盟签署《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》，开创同地区组织签署此类合作文件的先河。

就如何进一步深化中阿“一带一路”领域合作，外交部部长助理陈晓东表示，中阿在许多问题上看法相似、立场相近，在许多领域优势互补、利益交融。中阿聚焦落实双方领导人重要共识，聚焦共建“一带一路”，推动中阿战略伙伴关系走实向深，促进中阿务实合作与人文交流开花结果，为各自改革发展进程提供了重要助力。中阿要进一步增进政治互信，深化务实合作，密切在地区和国际事务中的沟通协调，不断充实双方战略伙伴关系内涵，携手走好改革发展振兴之路。中阿要继续加强战略和行动对接、继续加大相互开放力度、继续打造创新增长引擎、继续深化治理领域交流合作。

“我们应该成为合作的支持者，而不应该成为竞争者。”阿拉伯国家联盟助理秘书长哈利勒·萨瓦迪说：“21世纪应该是一个多边主义的世纪，阿中双方应该秉持互利共赢的理念，推动阿中战略伙伴关系不断迈上新台阶，实现共同发展。”

来自伊拉克等国的嘉宾表示，参与“一带一路”建设令他们的国家和人民受益匪浅。“伊拉克政府希望从中国学习更多发展经验，我们希望能同中方一起开创更加美好的未来。”伊拉克“智慧宫”经济研究系系主任法拉赫·苏义尼说。

“我们要鼓励更多阿拉伯青年‘向东看’，向中国看”

目前，中阿联手打造“园港互联、双轮两翼”合作不断取得新进展。中阿积极联通在阿布扎比、苏伊士、吉赞等地共建的产业园区和邻近港口，提升产业聚集和辐射能力；中阿传统和低碳能源合作“双轮”驱动，科技和金融合作“两翼”齐飞；中阿人文交流有声有色，“千人交流”“万人培训”等人文合作计划稳步实施……一系列合作成果彰显中阿合作的蓬勃力量。

阿曼外交部经济司总司长叶海亚·阿里米对此评价道：“这些合作项目具有广阔发展前景，有助于我们的青年人找到好工作，促进社会稳定，实现经济发展多元化。”

“青年人至关重要。”埃及前外长穆罕默德·法赫米说：“青年一代可以激发古老文明的活力，我们应该更好地培养青年。在这方面，中国发挥着非常重要的作用，为培养阿中青年设立了很多项目。我们要鼓励更多阿拉伯青年‘向东看’，向中国看。”

与会嘉宾还围绕开拓第三方市场合作等话题，为“一带一路”建设建言献策。他们认为，阿中第三方市场合作潜力巨大。双方要做好发展规划对接，让双方政策更加可持续、可协调，确保合作在平稳轨道运行。

“共建一带一路为各国发展注入了强大动力”

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛（简称高峰论坛）即将举行，这又将是一次全球瞩目的国际盛会。作为推动“一带一路”合作实现高质量发展的重要平台，第二届高峰论坛备受与会嘉宾关注。

即将前往北京参加第二届高峰论坛的埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔·阿布勒·阿兹姆对记者说：“埃及领导人高度重视此次论坛。高峰论坛是一个合作与协商的平台，向世界各国发出寻求对话而非对抗、反对保护主义的声音。”他认为，本届高峰论坛将开启“一带一路”建设的新阶段，阿中共建“一带一路”的规划将更加清晰，埃中合作也将开启新篇章。

当今世界正面临百年未有之大变局。与会嘉宾一致认为，“一带一路”倡议是中国为全球提供的实现平等互利、合作共赢的国际公共产品。约旦阿拉伯思想论坛副秘书长卡耶德·哈希姆说：“发展是各国共同的愿望，共建‘一带一路’为各国发展注入了强大动力，也为全球可持续发展构建了紧密的伙伴关系网络。‘一带一路’倡议与联合国2030年可持续发展议程有许多共通之处。绿色发展已成为共建‘一带一路’的共识，这有助于各国共同实现联合国2030年可持续发展目标。”

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)