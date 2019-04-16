“童画食安·全国儿童食品安全守护行动”主题画展举办

4月13日，“童画食安·全国儿童食品安全守护行动”主题画展在中国儿童中心举行，吸引了北京众多小朋友与家长到场参观。

为推进儿童食品安全科普教育，全国儿童食品安全守护行动主题绘画大赛已连续开展两届，获得业内好评无数。在2017与2018年的两届大赛中，主办方收到了数千幅来自五湖四海的小朋友们的优秀画作。小朋友用他们童真的画笔，描绘出自己对食品安全的感悟与理解，在轻松愉快的创作氛围里了解儿童食品安全知识。

画展的开幕仪式中，中国儿童少年基金会儿童食品安全守护行动办公室副主任王岩在致辞中说道：“每一幅作品都满溢着孩子们对食品安全知识的渴望和参与艺术创造的热情，在让我们深受感染的同时，也激励我们长长久久地为助力儿童食品安全，增强儿童文化素养贡献力量！”

民以食为天，食以安为先。相对于大人来说，小朋友在食品安全上需要更加注意。在孩子们的童年期通过科学系统化的引导，让小朋友养成良好的饮食习惯，掌握儿童食品安全知识，对于食品安全的科普有很大的促进意义。

沃尔玛基金会代表、沃尔玛中国公司事务总监周伟萍在台上也提到：“希望这些通过学校、社区、移动体验营和学习盒等方式进行的食品安全教育能够对儿童的健康产生长远的积极影响。”

儿童食品安全，是大家一直在密切关注的话题。近年来各类有关食品安全问题的新闻层出不穷，引来社会各界人士的关注。在日常生活中也隐藏着许多食品安全小知识，在关注新闻的同时，大家也可以尝试着从生活中的细节入手，从身边的小事出发，时时刻刻记着食品安全的重要性，为小朋友们的健康保驾护航。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)