人民网讯 4月16日，中国老龄协会在京发布《需求侧视角下老年人消费及需求意愿研究报告》（以下简称《研究报告》）并召开专题研讨会。《研究报告》指出，随着老年群体规模的不断扩大，老年人生活生命质量的提升，我国老龄产业市场潜力巨大，发展前景广阔，老龄产业有望成为经济发展新增长点。

会上，中国老龄科学研究中心老龄经济与产业研究所负责人介绍了《研究报告》的有关情况。与会代表围绕《研究报告》取得的成果，分别从政府、行业协会、企业等不同角度，研究探讨了现阶段我国老年人的需求现状和消费意愿，深入剖析了我国老龄产业发展面临的困难和问题，为推动老龄产业市场健康快速发展建言献策。

《研究报告》指出：一是老年消费出现结构性变化，消费市场规模可期。目前老年人的消费支出仍以生存型消费为主，但传统消费热点已呈现出缓慢下降趋势，老龄产业有望成为经济发展新增长点。二是养老服务供给总量不断增加，重点发展方向确立。我国现阶段养老服务供给总量不断增加，家庭养老仍是大部分老年人首选，在当前和今后的一段时间内，居家社区养老应逐渐成为养老服务业重点发展方向。三是老年健康产业市场需求旺盛，内在潜力有待激发。未来老年健康产业市场潜力巨大，健康养生、健康体检、慢病管理、体质测定、体育健身、运动康复、医疗旅游等多样化健康服务发展前景广阔。四是老年消费新模式孕育成长，网络消费成新增长点。腾讯大数据显示，虽然目前我国老年人网购规模和消费占比不高，但老年网民增速快，互联网应用参与率提高快、隔代转移支付增长快，可以预见网络消费有可能成为老年人消费的新增长点。五是老年消费年龄特点突出，需求引领市场快速发展。涉老企业必须以需要为导向，开发设计个性化的老龄用品和提供人性化的服务，增加有效供给，才能真正拉动老年消费和拓展市场。

《研究报告》具有四个特点：一是提供客观的大数据支撑。二是定位老年人消费的需求侧意愿。三是剖析提炼出老年人的消费特点和行为心理。四是以问题为导向，提出针对性的对策建议。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶在讲话时指出，党中央、国务院高度重视老龄产业发展，党的十九大、中央经济工作会议和今年“两会”都对老龄产业发展做出全面部署，特别是今年《政府工作报告》又提出，要大力发展养老特别是社区养老服务业，这为我国老龄产业发展明确了定位、指明了方向。

作为《研究报告》的主要参与方，腾讯公司安全管理部总经理朱劲松表示，满足老年人日益增长的信息需求，挑战和机遇并存。站在老年人的角度为其提供更符合需求、个性化的产品，是互联网企业的份内事。

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