量身定制的印度美食之旅

假日游客涌向印度，享受泰姬陵的浪漫、长途铁路旅行的色彩以及当地的嬉皮士时尚市场。

但现在还有一个学习如何烹饪经典印度食物的机会。这个幅员辽阔国家的课程和美食之旅正在蓬勃发展，是美味的选择。

A La Carte之旅： Far and Wild Travel的印度专家可以定制美食之旅。其中最受欢迎的旅游包括很多地方，如勒克瑙、马德拉斯、喀拉拉邦和孟买。可以向街头摊贩和酒店厨师学习，也可以观看当地人在自己的家庭厨房做饭。

全风味之旅：在On The Go Tours上预定为期五天的学习印度美食的旅行，在四个主要的教学日，你会学习到北印度、南印度和果阿的食谱，然后集中学习米、椰子和蔬菜的制作。

Light Bite之旅：如果你是家庭中唯一的美食家，那么选择一个不仅仅有美食的旅行。在旅行的第一天，你将加入酒店的厨师队伍，前往市场购买食材，然后前往厨房准备晚餐。第二天晚上，你将看到一个烹饪演示，并在当地人的家里用餐。在这之后，你将可以投入到主流旅游活动中，并与家人一起住在喀拉拉邦的传统船屋。

素食之旅：素食主义者在印度会吃得很好。现在素食主义者完全可以享受自己。全新素食美食之旅将带你游览新德里的“金三角”，与一些纯素者一起参加烹饪课程，并在当地的餐馆用餐。

观光之旅：如果您在德里、孟买或东北部城市加尔各答，那么专业的四小时导游美食观光之旅将带你前往市场和厨房，并了解当地的历史和美食。组织者还将通过大量的免费品尝方式让你放松自己。参加与食品相关的观光，对你的指示很简单：“只需带上舒适的鞋子和空腹。”

(责编：燕勐、杨牧)