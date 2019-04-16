中国驻哈萨克斯坦大使就新疆职业技能教育培训中心“真相”接受哈媒体联合采访

人民网阿拉木图4月16日电（记者周翰博）日前，中国驻哈萨克斯坦大使张霄就新疆职业技能教育培训中心有关“真相”问题接受哈主流媒体联合采访。内容如下：

一、问：近来，有西方媒体采访从新疆“集中营”出逃或获释人员，报道称“他们在那里受到种种虐待，一天内充满酷刑”。大使先生，请问这是真的吗？

答：我看了你所说的“报道”。我可以负责任地告诉你，这是彻头彻尾的谎言。因为，在新疆根本不存在所谓“集中营”或“古拉格”，有的只是职业技能教育培训中心，简称教培中心。中方已多次公开详细说明。某些媒体却连正确名称都搞不清楚，或是故意不弄清楚，就匆忙炮制所谓“真相”，用意很明显，就是抹黑新疆，污蔑中国政府，挑动民族仇恨和宗教矛盾，破坏中国人民反恐维稳努力。

既然说到“真相”，我愿借此机会向关心中国的哈方朋友简要介绍新疆教培中心的真实情况，以正视听。

自上世纪90年代以来，“三股势力”（即暴力恐怖势力、宗教极端势力、民族分裂势力）为害中国新疆，制造了一系列骇人听闻的暴恐袭击事件，其中包括2009年“7·5”事件。

怎么办？除了由强力部门重拳打击外，还得从源头上铲除“三股势力”孽生的土壤。让那些受“三股势力”挑唆、受极端思想蛊惑的人能早日恢复理智，并有能力回归社会，过正常人的生活。为了实现这一目标，中方依据《宪法》《反恐怖法》和《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，同时借鉴世界上其他国家反恐维稳的成功经验，设立了教培中心。

二、问：听说，教培中心里“关的”都是穆斯林，很多是哈萨克族人，过着像“囚犯”一样的生活。请问这是真的吗？

答：教培中心不针对特定民族或特定宗教信仰，对所有人一视同仁。其收教标准主要看两条：其一，是否参与过“三股势力”违法活动；其二，是否对社会有现实危害性。例如，有人利用whatsapp等社交软件在网上散布打“圣战”、搞破坏的音视频，但情节轻微尚不构成犯罪，就要去中心接受教育；有人曾因参与暴恐活动而被定罪，出狱后仍不放弃极端思想，有意报复社会，也需要去中心继续受教。一句话，只要遵纪守法，不干坏事、错事，不论哪个民族、信仰哪种宗教，都不用担心会“被迫进入教培中心”。反之，也一样。

教培中心不是监狱，而是面向全社会的学校。办学目的只有一个，就是把人教育好，不让“好人”变“坏人”。学什么？一学普通话，确保所有中国公民能“听懂、说出、写下”中国通用语言和文字。这是任何一个文明国家对本国公民的基本要求和培养义务。二学法律，让所有中国公民都知道自己生活在“有法可依、有法必依、违法必纠”的21世纪，树立最起码的法制观念和守法意识，不再那么容易受极端思想蛊惑。三学职业技能，包括烹饪面点、纺织印染、制鞋修车、美容美发、电子商务等。学员可根据本人爱好和意愿自主选修其中1至2门实用技能，以提升就业能力，今后不会因找不着工作而铤而走险，钻进“三股势力”的死胡同。随着中心工作的有序开展，越来越多的学员拿到结业证书，离开中心，走上社会，过上了自食其力的好日子。

三、问：这些被收教人员在教培中心有基本人权保障吗？是否像某些人说的那样，每天遭到“酷刑和虐待”？

答：教培中心没有“酷刑”，只有对人权的尊重和保护。和某些“假新闻”相反的是，教培中心充分尊重学员宗教信仰自由和风俗习惯，提供包括清真食品在内的各类饭菜，供学员自主选择。中心还经常举办卡拉OK、歌舞、朗诵、打篮球等文体娱乐活动，保障学员身心健康。说到人权，试问，一个现代人，如果不会读写本国通用语言文字，不懂现代婚姻含义，没有基本劳动技能，只会在家奴役妻子或被“指定的”丈夫虐待，那么，他/她除了被“三股势力”洗脑和利用的所谓“人权”外，还有什么其他人权可言？！

事实表明，教培中心的工作是有效且有益的。目前，中国新疆社会治安状况明显好转，已连续两年多未发生一起暴力恐怖案件。不仅为新疆本地反恐维稳注入了正能量，也为促进毗邻的中亚地区安全稳定做出了重大贡献！

我注意到，你所说的“报道”中，有所谓“获释人员”叫嚣：“要想停止‘集中营’的暴行，就要努力阻止中国人提出的‘一带一路’倡议，阻止‘中国梦’实现，从经济上打击中国”。请想一想，这是一个“获释人员”能讲出的话吗？只怕连新闻评论员都讲不出如此“深刻的道理”来吧。显然，这些“获释人员”背后有反华势力的黑手在操纵。他们只是照着“剧本”进行蹩脚表演。与其说他们在关心新疆人权状况，不如说是在扰乱新疆社会安定；与其说他们在关心新疆哈萨克族“同胞”境遇，不如说是在破坏中哈两国互信和两国民间友谊，阻挠中哈合作为两国人民带去福祉。

这些反华分子见不得新疆好，见不得中国好，见不得中哈两国好。令人遗憾的是，已经有人上了他们的当，轻信了他们所谓的“真相”，不自觉地充当起他们的“传声筒”和“扩音器”。但我相信，绝大多数哈方朋友是有能力明辨真伪的，即便一时糊涂，也终会认清事实。

亲望亲好，邻望邻好。中国新疆和哈萨克斯坦山水相依，中国人民衷心希望哈萨克斯坦稳定繁荣。中国新疆实现长治久安对哈萨克斯坦持续发展也是重大利好。希望越来越多的哈方朋友看清真相，理解并支持中国新疆反恐维稳努力，排除干扰，积极参与到共建“一带一路”的伟大事业中来！

(责编：贾文婷、常红)